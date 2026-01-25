Pronostici Juventus-Napoli: marcatore e tiri in porta

Juventus-Napoli, i pronostici della sfida in programma all’Allianz Stadium: le dritte in ottica player building

Mai una sfida come le altre, a maggior ragione per i trascorsi dei due allenatori. Spalletti e Conte si ritrovano a sfidare le squadre al timone delle quali hanno scritto pagine importanti di storia in un match potenzialmente decisivo per il cammino delle rispettive compagini.

Dinanzi al proprio pubblico, la Juventus ha la grande occasione di stendere un Napoli incerottato e con qualche scricchiolìo dalla cintola in giù. Obbligati a reagire allo scivolone di Cagliari, i bianconeri non possono permettersi altri passi falsi; in ottica marcatori, la soluzione più credibile resta quella di Kenan Yildiz.

Ai sette gol messi a segno fin qui dal numero 10 della “Vecchia Signora” vanno aggiunti anche l’imponente numero di legni colpiti: se si considerano solo le ultime quattro partite, Yildiz ha infatti scheggiato il montante esterno in ben due occasioni.

Al netto di un tasso di Expected Goal pari al 6,27, l’opzione che lo vede marcatore plus intriga e non poco anche perché a marcarlo sarà Giovanni Di Lorenzo, non sempre perfetto nella prima parte di stagione.

Juventus-Napoli, i pronostici del match: dal marcatore ai tiratori dell’incontro

Con McTominay che non dovrebbe faticare più di tanto per trovare la porta in almeno in un’occasione, molto golosa anche la quota di un Over 0,5 tiri in porta di Rasmus Hojlund, decisivo già all’andata con una doppietta.

Esaltante sotto la gestione Spalletti con cinque reti e quattro assist all’attivo, Weston McKennie sarà l’autentica mina vagante dello scacchiere bianconero, pronto ad apparire e a sparire da un momento all’altro.

La difficoltà a leggere i suoi movimenti rappresenterà un banco di prova non indifferente per la retroguardia degli Azzurri che non dovrebbe evitare all’ex Schalke di andare al tiro almeno una volta.

Yildiz marcatore plus; Hojlund, McTominay e McKennie Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 18,28 su Goldbet.