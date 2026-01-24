Pronostico Manchester City-Wolverhampton: riecco i tre punti ma niente clean sheet

Manchester City-Wolverhampton è una partita valida per la ventitreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Se escludessimo il doppio successo nelle due coppe nazionali, League Cup ed FA Cup, il Manchester City sarebbe a secco di vittorie nel 2026. I Cityzens non hanno vinto neppure una volta tra campionato e Champions League nel nuovo anno: un’inspiegabile digiuno che rende tutto più complicato. In Premier League i tre punti mancano dal 27 dicembre e nello scorso weekend è arrivata la prima sconfitta dopo quasi due mesi, con gli uomini di Pep Guardiola battuti 2-0 dai cugini del Manchester United a Old Trafford.

Serie negativa proseguita anche martedì scorso nella coppa dalle grandi orecchie, dove il City è caduto a sorpresa nella gelida Bodo (3-1), finendo addirittura sotto di 3 gol ad inizio secondo tempo (il club ha poi deciso di rimborsare i tifosi che hanno seguito la squadra in Norvegia). Per la qualificazione diretta agli ottavi di finale adesso non dipenderà solo da Haaland e compagni, scivolati all’undicesimo posto della maxiclassifica, fuori dalle prime otto.

City a -7 dall’Arsenal

In patria le cose non vanno meglio: l’Arsenal capolista è volato a +7 e l’operazione rimonta rischia di naufragare definitivamente: i Cityzens sono stati raggiunti al secondo posto pure dall’Aston Villa. L’imperativo è voltare pagina la più presto: prima della sfida con il Galatasaray, valida per l’ultima giornata della League Phase di Champions League, Guardiola e i suoi non possono permettersi di farsi sfuggire i tre punti contro il fanalino di coda Wolverhampton, ultimo in classifica a quota 8 punti e con un piede e mezzo in Championship. I Wolves, tuttavia, non sono quelli un mese fa: il tecnico Rob Edwards ha dato la scossa che serviva ad una squadra che le stava perdendo praticamente tutte e da fine dicembre i nero-oro hanno inanellato 5 risultati utili di fila tra campionato ed FA Cup. Difficile che basti per rientrare in corsa per la salvezza ma oggi quantomeno il Wolverhampton scende in campo con un atteggiamento diverso.

Sempre affollata l’infermeria in casa City: Nico Gonzalez e Matheus Nunes sono in dubbio, out invece Bobb, Ruben Dias, Gvardiol, Stones, Savinho e Kovavic. Dal 1′ i nuovi acquisti Semenyo e Guéhi.

Come vedere Manchester City-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

Manchester City-Wolverhampton è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.84 su Sportbet. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.37 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet.

Il pronostico

La vittoria del Manchester City non sembra essere in discussione. Occhio, però, al momento particolarmente positivo dei Wolves, che pur essendo già spacciati hanno fatto degli importanti passi in avanti nell’ultimo mese. Si può provare il segno “Gol”, considerando che i Cityzens hanno tenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime sei.

Le probabili formazioni di Manchester City-Wolverhampton

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly; Nico Gonzalez, Bernardo Silva; Semenyo, Foden, Doku; Haaland.

WOLVERHAMPTON (3-5-2): José Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Tchatchoua, André, Mané, Joao Gomes, H. Bueno; Hee-Chan Wang, Strand Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1