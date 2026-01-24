Pronostico Lecce-Lazio, caos a non finire: tornano a muovere la classifica

Lecce-Lazio è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il momento non è dei migliori in casa Lazio. I biancocelesti nell’ultima giornata sono stati surclassati dal Como all’Olimpico perdendo in maniera netta (0-3) uno scontro diretto e scivolando al nono posto, a -9 dal sesto e dalla zona Europa. Maurizio Sarri è apparso molto preoccupato: sul mercato finora la società non ha colmato le lacune, anzi la rosa sembra addirittura indebolita, visto che qualche settimana fa la Lazio ha lasciato partire due titolari come Castellanos e Guendouzi, finiti rispettivamente al West Ham ed al Fenerbahçe.

In settimana, come se non bastasse, è scoppiato pure il caso Romagnoli, con il difensore che avrebbe chiesto la cessione dopo essere andato in rotta con il presidente Lotito. La tensione, insomma, si taglia a fette tra risultati che non arrivano ed il disappunto dell’allenatore sulle scelte di mercato che sta compiendo la dirigenza. La Lazio nell’ultimo mese ha vinto una sola partita su sei (contro il fanalino di coda Verona) e dai numeri si evince come faccia più fatica in difesa (un solo clean sheet nelle ultime cinque), il reparto che fino al girone d’andata aveva dato più soddisfazioni.

Non c’è da stupirsi che in una situazione del genere incuta timore anche la trasferta di Lecce. Di contro, i salentini cercheranno di approfittare di questo momento no dei capitolini nel tentativo di tornare a muovere la classifica dopo 4 sconfitte consecutive.

Negli ultimi sei turni la squadra di Eusebio Di Francesco ha ottenuto a malapena un pareggio (1-1 in casa della Juve), ripiombando in zona retrocessione. Sì, è vero, il calendario non è stato clemente (oltre ai bianconeri il Lecce ha affrontato Como, Roma e le due milanesi) ma nello scontro salvezza con il Parma, perso 2-1 al “Via del Mare”, si poteva fare decisamente meglio: quella rimane una sconfitta sanguinosa, in un match in cui i salentini avrebbero potuto portare a casa almeno un punto.

Il problema principale di questo Lecce è un attacco quasi nullo, il peggiore in assoluto della Serie A con 13 gol segnati. Il club sta provando a correre ai ripari sul mercato: in settimana è arrivato Cheddira dal Sassuolo (via Napoli). Contro la Lazio, nel frattempo, Di Francesco recupera il difensore Veiga, a disposizione dopo la squalifica. Assente invece Gaspar. Dall’altro lato, Sarri deve rinunciare al prezioso Cataldi a centrocampo, mentre in difesa non dovrebbe esserci Romagnoli: al suo posto è pronto Provstgaard.

La sfida Lecce-Lazio è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Via del Mare” di Lecce e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lecce-Lazio anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Lecce può approfittare della situazione non proprio tranquilla che sta vivendo la Lazio per tornare a fare punti dopo quattro ko di fila. I salentini, del resto, hanno vinto due delle ultime tre sfide casalinghe con i biancocelesti, perdendo quella più recente. Alla luce delle difficoltà offensive dei giallorossi, ipotizziamo una gara molto contratta e da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Lecce-Lazio

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Taylor, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1