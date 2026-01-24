Pronostico Brentford-Nottingham Forest: riprende il cammino Europa

Brentford-Nottingham Forest è una partita della ventitreesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Il Nottingham molto probabilmente potrà contare sull’ultimo arrivato, quel Lorenzo Lucca preso dal Napoli, ma contro il Brentford, per una squadra costretta a lottare per la salvezza, il compito è arduo. Troppo difficile per cercare di prendersi dei punti.

I padroni di casa, dopo la sconfitta contro il Chelsea, sognano la zona Europa che non è distante. Vogliono riprendere il cammino interrotto dopo sei risultati utili di fila. Ci sta un passo falso a Stamfrord Bridge, forse il Brentford non è pronto a giocare a questi livelli, ma fin quando c’è speranza meglio non lasciare nulla al caso per non avere rimpianti. Lo spirito è questo. E lo rivedremo anche nel pomeriggio di domenica.

Sul campo dei biancorossi in questa stagione sono caduti Liverpool e United e solamente il City, quest’anno, e con enorme sofferenza, è riuscito a fare bottino pieno. Non crediamo proprio che il Nottingham sia in grado di scardinare una delle difese più forti del campionato e prendersi tre punti. No, la corsa è destinata a riprendere.