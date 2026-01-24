Pronostico Brentford-Nottingham Forest: riprende il cammino Europa

Brentford-Nottingham Forest è una partita della ventitreesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Il Nottingham molto probabilmente potrà contare sull’ultimo arrivato, quel Lorenzo Lucca preso dal Napoli, ma contro il Brentford, per una squadra costretta a lottare per la salvezza, il compito è arduo. Troppo difficile per cercare di prendersi dei punti.
I padroni di casa, dopo la sconfitta contro il Chelsea, sognano la zona Europa che non è distante. Vogliono riprendere il cammino interrotto dopo sei risultati utili di fila. Ci sta un passo falso a Stamfrord Bridge, forse il Brentford non è pronto a giocare a questi livelli, ma fin quando c’è speranza meglio non lasciare nulla al caso per non avere rimpianti. Lo spirito è questo. E lo rivedremo anche nel pomeriggio di domenica.
Sul campo dei biancorossi in questa stagione sono caduti Liverpool e United e solamente il City, quest’anno, e con enorme sofferenza, è riuscito a fare bottino pieno. Non crediamo proprio che il Nottingham sia in grado di scardinare una delle difese più forti del campionato e prendersi tre punti. No, la corsa è destinata a riprendere.
Come vedere Brentford-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming
La sfida Brentford-Nottingham Forest è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Brentford è quotata 1.87 su Lottomatica e GoldBet.
Maggiori informazioni sui bonus
- Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
La vittoria del Brentford ha una quota altissima che non può non essere presa in considerazione. Match che farà riprendere la corsa dei padroni di casa ad una possibile qualificazione europea.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Brentford-Nottingham Forest
BRENTFORD (4-2-3-1): Kellehrer; Kayode, Ajer, Collins, Henry; Yarmolyuk, Janelt; Jensen, Damsgaard, Schade; Thiago.
NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Dominguez; Bakwa, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Ndoye.
POSSIBILE RISULTATO: 1-3