Pronostici Lecce-Lazio: marcatore e tiri in porta

Lecce-Lazio, i pronostici della sfida in programma al Via del Mare: ecco tutte le dritte

A caccia di punti pesanti in chiave salvezza, il Lecce ospita una Lazio ancora alla ricerca di una chiara identità di gioco e reduce dal tonfo casalingo con il Como. Pimpanti e propositivi, i giallorossi possono pensare al colpaccio grosso soprattutto se dovessero riuscire a capitalizzare le occasioni da gioco che saranno in grado di produrre.

Del resto la retroguardia di Sarri è parsa molto più vulnerabile del solito, anche nelle ultime uscite. Un giocatore come Banda – a segno contro la Juve ma più in generale ficcante contro le big – potrebbe fare la differenza.

Sia chiaro, si tratta di una proposta per certi aspetti “intrigante” ma non semplicissima da centrare: nel ventaglio di una partita pazza, però, la velocità dell’attaccante di Di Francesco dovrebbe risultare un fattore tutt’altro che banale. In questo senso, intriga la sua opzione tra i possibili marcatori del match.

Lecce-Lazio, i pronostici del match: i tiratori della gara

Chiamato a calamitare su di sé il peso di un attacco che non può prescindere dalle sue giocate, Zaccagni ha la grande chance di tirare almeno una volta nello specchio di porta difeso da Falcone: il Lecce tende a concedere molto sugli esterni e alla voce tiri in porta il capitano biancoceleste è una garanzia.

Un altro nome al quale prestare particolare attenzione in chiave tiratori è quello di Cancellieri. L’esterno offensivo di Sarri si è reso protagonista di tre gol ma di soli otto tiri in porta (a fronte delle ventisette conclusioni complessivamente provate): un trend che potrebbe cominciare a tendere verso l’alto.

Banda marcatore plus; Zaccagni e Cancellieri Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 11,56 su Goldbet.