I pronostici di sabato 24 gennaio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di sabato 24 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1

La Fiorentina domenica scorsa ha omaggiato come meglio non poteva il suo presidente Rocco Commisso, venuto a mancare 24 ore prima della sfida con il Bologna. Nel capoluogo emiliano si è vista una delle migliori versioni stagionali della Viola, capace di mettere spalle al muro sin dal primo minuto la squadra del vecchio allenatore Italiano, chiudendo addirittura il primo tempo in vantaggio di due reti.

Nel 2026 i gigliati sono ancora imbattuti: 8 punti nelle ultime quattro che hanno permesso a De Gea e compagni di uscire dalla zona retrocessione per la prima volta dopo diverse settimane. Per questo motivo è fondamentale allungare la serie positiva nello scontro diretto con il Cagliari: i sardi sono reduci dall’inaspettato successo sulla Juventus, castigata segnando praticamente sull’unico tiro in porta (1-0).

La Viola ha ritrovato fiducia e sta vivendo il suo primo momento positivo della stagione: i tre punti non dovrebbero sfuggirle contro un Cagliari che in trasferta zoppica (4 sconfitte nelle ultime 6).

I pronostici sulle altre partite

Il momento non è dei migliori in casa Lazio. I biancocelesti nell’ultima giornata sono stati surclassati dal Como all’Olimpico perdendo in maniera netta (0-3) uno scontro diretto e scivolando al nono posto, a -9 dal sesto e dalla zona Europa. Maurizio Sarri è apparso molto preoccupato: sul mercato finora la società non ha colmato le lacune, anzi la rosa sembra addirittura indebolita.

Il Lecce può approfittare della situazione non proprio tranquilla che sta vivendo la Lazio per tornare a fare punti dopo quattro ko di fila. I salentini, del resto, hanno vinto due delle ultime tre sfide casalinghe con i biancocelesti, perdendo quella più recente. Alla luce delle difficoltà offensive dei giallorossi, il pareggio non è da escludere.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL in Marsiglia-Lens, Ligue 1, ore 21:00

Vincenti

COMO (in Como-Torino, Serie A, ore 15:00)

(in Como-Torino, ore 15:00) FIORENTINA (in Fiorentina-Cagliari, Serie A, ore 18:00)

(in Fiorentina-Cagliari, ore 18:00) MONZA (in Monza-Pescara, Serie B, ore 15:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Manchester City-Wolverhampton , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Bayern Monaco-Augsburg , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Heidenheim-Lipsia, Bundesliga, ore 15:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fulham-Brighton , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Villarreal-Real Madrid , Liga, ore 21:00

, Liga, ore 21:00 Eintracht Francoforte-Hoffenheim, Bundesliga, ore 15:30

Il “clamoroso”

• X in Lecce-Lazio, Serie A, ore 20:45