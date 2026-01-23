Pronostico Union Berlino-Borussia Dortmund: la testa è all’Inter

Union Berlino-Borussia Dortmund è una partita valida per la diciannovesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La sconfitta contro il Tottenham in Champions League ha sicuramente complicato i piani del Borussia che non rischia l’eliminazione, mettiamolo in chiaro, ma contro l’Inter deve cercare di fare punti per non ritrovarsi nella parte in basso del tabellone e quindi andare ai playoff come “sfavorita”. Non sarà semplice.

Il pensiero del campionato, o almeno del secondo posto perché il Bayern Monaco è scappato e non ci sono possibilità di riprenderlo, potrebbe pure essere accantonato per pensare alla sfida della prossima settimana. Un fattore che potrebbe agevolare ovviamente l’Union Berlino alla ricerca di punti pesanti che la potrebbero far rientrare proprio nelle zone Europee. C’è da dire che i padroni di casa stanno vivendo un ottimo momento di salute fisica e mentale: parliamo di una squadra che viene da sei risultati utili di fila in tutte le manifestazioni e che quindi sogna un altro colpo grosso.

I pensieri Champions saranno determinanti, soprattutto per queste squadre che lottano per qualcosa di importante. E non escluderemmo ovviamente un ulteriore risultato positivi dell’Union. Che in casa ha sì perso già due volte in stagione (tre se contiamo quella in Coppa contro il Bayern Monaco) ma che in generale sfrutta bene quelle che sono le possibilità interne. Insomma, in poche parole, nel nostro pronostico sotto vi diciamo che vediamo questo match.

Come vedere Union Berlino-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

La sfida Union Berlino-Borussia Dortmund è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Non escluderemmo il pari, a prescindere, per tutto quello che vi abbiamo raccontato in fase di presentazione del match. Di certo sarà un match con molti gol e con almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Borussia Dortmund

UNION BERLINO (3-4-2-1): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Haberer, Khedira, Schafer, Juranovic; Burcu, Kemlein; Ilic.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2