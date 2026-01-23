Pronostico Modena-Palermo: Inzaghi sogna con questa forza

Modena-Palermo è una partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Spezia, Padova e Sampdoria. Pippo Inzaghi ha vinto queste ultime tre partite in casa tutte con lo stesso risultato: uno a zero. Cortomuso o allegrismo, chiamatelo come volete. Ma la forza dei rosaneri in questo momento è ovviamente il pacchetto arretrato. Che concede pochissimo.

E infatti parliamo della migliore difesa della cadetteria con solamente 14 reti subite nel corso della stagione. Numeri che permettono di sognare anche la promozione diretta che rimane unico e solo obiettivo dei siciliani. Contro il Modena, che è in piena corsa playoff e che sembra aver ritrovato lo spirito di inizio stagione, c’è la possibilità di piazzare quel colpo esterno che manca dal match di Empoli. Poi sono stati due pareggi, ma quello contro il Mantova è arrivato allo scadere, in pieno recupero. E ha lasciato l’amaro in bocca.

Il Modena in casa, invece, non riesce proprio a sbloccarsi. Parliamo di una squadra che ha collezionato tre sconfitte di fila davanti ai propri tifosi. E che non vince dal 2 novembre, contro la Juve Stabia. Insomma, un club che quando deve creare gioco, o almeno così dovrebbe essere, dimostra di avere delle qualità tecniche che non permettono tutto questo. Cosa che invece riesce a fare il Palermo, che annusa il colpaccio grosso che metterebbe ancora di più la squadra nella corsa alla promozione diretta.

Modena-Palermo, in programma sabato alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

I bookmaker danno sfavorito il Palermo. Ma noi invece stavolta andiamo “contro” quello che è il pronostico dei numeri. Inzaghi vittorioso.

Le probabili formazioni di Modena-Palermo

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Zanimacchia, Massolin, Gerli, Santoro, Zampano; De Luca, Mendes.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Veroli; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Gyasi; Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1