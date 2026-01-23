Pronostico Inter-Pisa, contro le “piccole” cambia tutto: una combo da provare

Inter-Pisa è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

In Champions League, martedì scorso, l’Inter ha dimostrato ancora una volta di essere “allergica” agli scontri diretti, naufragando 3-1 a San Siro contro l’Arsenal e mettendo a rischio la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League che fino a qualche mese fa sembrava una formalità. Nella coppa dalla grandi orecchie i nerazzurri hanno incassato la terza sconfitta di fila dopo quelle rimediate con Atletico Madrid e Liverpool: non appena il livello si è alzato, insomma, la squadra di Cristian Chivu non è stata all’altezza delle aspettative. In campionato, nonostante Lautaro e compagni siano primi in classifica a +3 sul Milan secondo nonché i principali favoriti per la vittoria dello scudetto, è accaduta più o meno la stessa cosa.

L’Inter, infatti, ha costruito la sua classifica con le vittorie sulle cosiddette “piccole” e sulle squadre di metà classifica: nei big match, al contrario, ha mostrato limiti evidenti.

Nelle due sfide con il Napoli i nerazzurri hanno ottenuto un solo punto, hanno perso il derby d’andata contro il Milan (altra diretta concorrente) e, ad inizio torneo, si arresero anche all’odiata Juventus. Nell’anticipo della ventiduesima giornata, tuttavia, Chivu e i suoi uomini hanno una ghiottissima occasione per allungare sulle inseguitrici, considerando che il Milan dovrà affrontare la Roma all’Olimpico ed il Napoli sarà ospite della Juventus all’Allianz Stadium.

Quasi un testacoda a San Siro

La rabbia per il ko contro i Gunners, insomma, può sbollire subito a San Siro contro il neopromosso Pisa, fanalino di coda del torneo insieme al Verona. Quasi un testacoda, dunque, tra due squadre che al momento hanno poco in comune oltre ai colori sociali.

I toscani nell’ultimo turno di campionato hanno tenuto testa all’Atalanta (1-1), ma ancora una volta hanno fallito l’appuntamento con i tre punti malgrado una buona prestazione. Anzi, la squadra di Alberto Gilardino ha rischiato di perdere una partita che aveva giocato meglio rispetto alla Dea, riacciuffata nei minuti finali dall’ex Viktoria Plzen Durosinmi: il nigeriano, arrivato nel mercato di gennaio, si è presentato con un gol pesantissimo. Pisa che non vince da novembre ma che è ancora a sole tre lunghezze dalla salvezza: nulla è perduto, verrebbe da dire vedendo la classifica.

A San Siro Gilardino ritrova Caracciolo, di nuovo a disposizione dopo la squalifica, mentre in attacco Durosinmi dovrebbe nuovamente partire dalla panchina. Fiducia a Meister, alle cui spalle agiranno Moreo e Tramoni. Dall’altro lato, scontato il turnover di Chivu: davanti chance per Pio Esposito, che potrebbe far rifiatare uno tra Lautaro Martinez e Thuram. Ancora out Calhanoglu.

Come vedere Inter-Pisa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inter e Pisa, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno “Multigol Casa 1-3” è quotato invece a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.49 su Sportbet.

Il pronostico

La sconfitta con l’Arsenal ha rappresentato un brutto colpo per l’Inter dal punto di vista psicologico. In campionato, però, i nerazzurri non hanno mai sbagliato partite come questa e, con ogni probabilità, riusciranno a voltare immediatamente pagina. Troppo bassa, in ogni caso, la quota relativa alla vittoria della squadra di Chivu: il segno 1 si può abbinare con un po’ di coraggio all’over 2,5, dal momento che il Pisa è decisamente più prolifico in trasferta: fuori casa i toscani trovano la via del gol da tre partite di fila e a San Siro non potranno permettersi di giocare una gara troppo conservativa vista la posizione di classifica.

Le probabili formazioni di Inter-Pisa

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram.

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1