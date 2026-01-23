Pronostici Serie B 24 gennaio ore 15:00: non sbagliano le prime tre della classe

Serie B, il Bari continua a deludere: in settimana c’è stato l’ennesimo ribaltone conclusosi con il ritorno di Longo. Scendono in campo anche le prime tre: Frosinone, Venezia e Monza.

Crisi senza fine in casa Bari, con i Galletti che dopo lo scorso turno si sono ritrovati in zona retrocessione. Le due sconfitte di fila con Carrarese e Juve Stabia hanno convinto la società a richiamare Moreno Longo, tecnico che si era già seduto sulla panchina biancorossa nella passata stagione: si tratta del terzo cambio stagionale per i pugliesi dopo gli esoneri che hanno visto loro malgrado protagonisti Fabio Caserta e Vincenzo Vivarini. Longo ha un compito difficilissimo: portare in salvo una squadra costruita per fare un campionato ambizioso ma con dei gravi problemi strutturali che i suoi predecessori non sono stati in grado di risolvere.

Risale praticamente a tre mesi fa l’ultimo successo dei Galletti, in questo fine settimana di scena a Cesena contro la quinta forza del torneo, in piena lotta per un posto nei playoff. I romagnoli non hanno brillato in quanto a continuità da dicembre in poi ma rimangono una accreditata contender per la post-season e per i bookmaker sono favoriti, soprattutto dopo il successo nel derby con la Reggiana che ha permesso agli uomini di Michele Mignani di voltare pagina ed archiviare le sconfitte con Catanzaro ed Empoli. Potrebbe tuttavia non filare tutto liscio nella sfida con un Bari in cerca di riscatto e che potrebbe risentire (positivamente) del cambio in panchina: almeno un gol, i pugliesi, dovrebbero riuscire a segnarlo.

Le previsioni sulle altre partite

Non dovrebbero sbagliare, invece, le prime tre della classe. Il Frosinone capolista, tallonato dal Venezia – i lagunari inseguono ad una sola incollatura – ed a +4 sul Monza terzo, allungherà la serie positiva (non perde da ben 12 partite, parziale in cui ha sempre segnato almeno una rete) nel match casalingo con la Reggiana. Reduci dal 2-2 di Monza, i ciociari avranno verosimilmente la meglio sugli emiliani, che vengono da 5 sconfitte. In questa striscia negativa la Regia, di nuovo a rischio retrocessione, non ha mai incassato meno di due gol a partita.

Sta volando anche il Venezia: la squadra di Giovanni Stroppa sta dimostrando di essere all’altezza delle aspettative nonostante l’avvio non eccezionale e con ogni probabilità sfrutterà l’entusiasmo per le cinque vittorie consecutive nella trasferta di Mantova. In caso di successo contro i virgiliani – imbattuti da tre partite – i lagunari eguaglierebbero la serie di sei vittorie di fila in cadetteria, risalente al lontano 1992 con Alberto Zaccheroni in panchina.

Un solo punto nelle ultime due partite per il Monza di Paolo Bianco, che ora rischia di restare troppo attardato nella lotta per un pass diretto per la Serie A. La sfida con il fanalino di coda Pescara sembra cascare a fagiolo per i brianzoli, che contro gli abruzzesi hanno perso soltanto una volta in 13 precedenti tra le mura amiche. Chiudiamo con Juve Stabia-Virtus Entella: difficile andare contro i campani, unici ancora imbattuti davanti al proprio pubblico. Al “Menti” le Vespe hanno peraltro incassato appena 5 gol: va da sé che l’opzione “under 2.5”, contro un’Entella che fuori casa fa molta fatica, è quella più appetibile.

