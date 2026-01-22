Pronostico Rennes-Lorient: il derby ha un padrone

Rennes-Lorient è una partita della diciannovesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Vero è che di solito i derby fanno storia a sé, ma questo Bretone tra Rennes e Lorient, per quella che è la classifica, per quelle che sono le ambizioni e anche per via di una differente qualità della rosa, ci pare abbastanza indirizzato verso una vittoria sicura dei padroni di casa.

Anche perché, il Lorient, non è una squadra costruita per non perdere mai. Sono 9 i risultati utili di fila che fino ad oggi hanno piazzato gli ospiti che stanno cercando di tirarsi fuori, dopo un avvio incredibilmente brutto, dalle situazioni complicate della classifica francese. Una squadra che adesso naviga a metà, abbastanza lontana dalla zona rossa, ma troppo distante, pure, dalla possibilità di pensare a qualcosa di diverso. Cosa che invece è nella testa del Rennes (cinque, in questo caso, gli utili consecutivi) che è aggrappato al sesto posto ma che vede da vicino il quarto che vorrebbe dire, pure, qualificazione ai preliminari di Champions. Quella posizione è solamente a due punti, quindi prendibile se la squadra di casa dovesse riuscire a continuare in questo modo.

Solamente il Nizza, in una partita stregata, è riuscito a passare quest’anno sul campo del Rennes che, poi, non ha guardato in faccia nessuno. Al massimo è spuntato fuori qualche pareggio, niente di più. Sono poche quelle che hanno strappato dei punti dalla casa dei rossoneri. Che vogliono continuare a sognare. E lo faranno, senza dubbio, anche nel tardo pomeriggio di domenica.

