Pronostico Rangers-Ludogorets: tre punti per l’orgoglio

Rangers-Ludogorets è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Con un solo punto conquistato in sei giornate, i Rangers sono praticamente fuori dai giochi per quanto riguarda la qualificazione ai playoff di acceso agli ottavi di Europa League. L’ufficialità della matematica non c’è ancora – non ci dilungheremo in scenari assolutamente irrealistici – ma le possibilità sono prossime allo zero. Motivo per cui la squadra di Danny Rohl, che sta scontando il pessimo inizio di stagione con Russell Martin al timone, dovrà preoccuparsi esclusivamente di salvare quantomeno la faccia negli ultimi due turni della League Phase, magari provando a migliorare uno score che non rende giustizia al blasone del club scozzese.

Ciò che più importa ai tifosi dei Gers è che, da quando è arrivato Rohl, i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti. Con il tecnico tedesco ex Sheffield Wednesday, Tavernier e compagni hanno vinto 12 partite su 20.

Sei vittorie di fila per i Gers

Nella Premiership scozzese vengono da un filotto di cinque successi, compreso quello nel sentitissimo derby di Glasgow con l’odiato Celtic. Striscia vincente che si è allungata nello scorso weekend con il 5-0 rifilato all’Annan in Scottish Cup, la coppa nazionale. Per il titolo non è ancora detta l’ultima, visto che i Rangers hanno gli stessi punti dei rivali cittadini, 44, e sono a -6 dalla capolista Hearts.

Nel penultimo turno della fase a gironi di Europa League ad Ibrox arriva una squadra, il Ludogorets, che invece di motivazioni ne ha parecchie, essendo in piena corsa per la qualificazione agli spareggi. I bulgari di punti ne hanno 7 e ad oggi sarebbero tra le prime 24, seppur con un margine ridottissimo sulle inseguitrici (importante la differenza reti in caso di arrivo a pari punti). Il problema, per gli uomini guidati dal norvegese Per Mathias Hogmo, è che finora hanno perso tutte le gare giocate lontano da Razgrad, statistica che non infonde fiducia in vista della sfida di Ibrox. Nel campionato bulgaro il Ludogorets è secondo in classifica, a -7 dal Levski Sofia ed è imbattuto da 10 partite nelle varie competizioni.