Pronostico Le Havre-Monaco: sorriso in fondo a una settimana terribile

Le Havre-Monaco è una partita della diciannovesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 19: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Nove gol presi in quattro giorni. Una settimana terribile, fino al momento, quella del Monaco. Che non solo ha perso contro il Real Madrid in Champions League – e ci può stare ma non con quel finale – ma soprattutto ci ha rimesso le penne in casa, la scorsa settimana, contro il Lorient. Una sconfitta pesantissima per la classifica.

Ma contro il Le Havre dovrebbe arrivare il sorriso in fondo a sette giorni di fuoco, nonostante i padroni di casa vengano da due risultati utili di fila e soprattutto dal pareggio inaspettato sul campo del Rennes. Ma c’è un dato che non lascia sereni: il Le Havre non vince contro il Monaco dal lontano 2012. Vero che nel mezzo di scontri diretti ce ne sono stati pochi, ma mai da allora sono arrivate delle vittorie. E anche queste statistiche, vuoi o non vuoi, aiutano nel pronosticare il finale.

Continuando invece sulle qualità delle due rose, è evidente che il Monaco sia decisamente partito con altri obiettivi per questa stagione e che ha voglia di tornare a vincere. Una squadra che raramente è riuscita a trovare la formula giusta per la continuità che serve. Ma più buoi della mezzanotte non può venire e siamo certi che al momento, dentro i monegaschi, è questo il pensiero. Sarà una gara sicuramente bella: i numeri di entrambe le squadre ci dicono che dietro tutto sono tranne che imperforabili, e quindi, credendo che il Monaco possa riuscire nel colpaccio, allora è evidente che questo match possa decisamente finire con almeno tre gol complessivi. Ed è questa la certezza, assoluta, che abbiamo.

Come vedere Le Havre-Monaco in diretta tv e in streaming