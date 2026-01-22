Pronostico Le Havre-Monaco: sorriso in fondo a una settimana terribile

Le Havre-Monaco è una partita della diciannovesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 19: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Nove gol presi in quattro giorni. Una settimana terribile, fino al momento, quella del Monaco. Che non solo ha perso contro il Real Madrid in Champions League – e ci può stare ma non con quel finale – ma soprattutto ci ha rimesso le penne in casa, la scorsa settimana, contro il Lorient. Una sconfitta pesantissima per la classifica.
Ma contro il Le Havre dovrebbe arrivare il sorriso in fondo a sette giorni di fuoco, nonostante i padroni di casa vengano da due risultati utili di fila e soprattutto dal pareggio inaspettato sul campo del Rennes. Ma c’è un dato che non lascia sereni: il Le Havre non vince contro il Monaco dal lontano 2012. Vero che nel mezzo di scontri diretti ce ne sono stati pochi, ma mai da allora sono arrivate delle vittorie. E anche queste statistiche, vuoi o non vuoi, aiutano nel pronosticare il finale.
Continuando invece sulle qualità delle due rose, è evidente che il Monaco sia decisamente partito con altri obiettivi per questa stagione e che ha voglia di tornare a vincere. Una squadra che raramente è riuscita a trovare la formula giusta per la continuità che serve. Ma più buoi della mezzanotte non può venire e siamo certi che al momento, dentro i monegaschi, è questo il pensiero. Sarà una gara sicuramente bella: i numeri di entrambe le squadre ci dicono che dietro tutto sono tranne che imperforabili, e quindi, credendo che il Monaco possa riuscire nel colpaccio, allora è evidente che questo match possa decisamente finire con almeno tre gol complessivi. Ed è questa la certezza, assoluta, che abbiamo.
Come vedere Le Havre-Monaco in diretta tv e in streaming
Le Havre-Monaco è in programma venerdì alle 19. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Monaco è quotata 2.00 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.53 su Lottomatica.
- Maggiori informazioni sui bonusSe sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
Il pronostico
La luce in fondo al tunnel. La voglia di venire fuori da una situazione difficile e tornare a sorridere. Come detto prima, in un match da almeno tre reti complessive, la vittoria del Monaco ci pare l’unica via. Ma la certezza è si vedranno, appunto, almeno tre gol. Over 2,5 assicurato.
Le probabili formazioni di Le Havre-Monaco
LE HAVRE (4-3-1-2): Mpasi-Nzau; Nego, Sangante, Lloris, Zouaoi; Ndiaye, Seko, Ebonog; Mambimbi, Quetant, Soumare.
MONACO (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier, Caio Henrique; Zakaria, Teze; Akliouche, Fati, Golovin; Balogun.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2