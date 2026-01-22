I pronostici di giovedì 22 gennaio: Europa League

I pronostici di giovedì 22 gennaio, ci sono le partite della penultima giornata della League Phase di Europa League

Uno spareggio per la qualificazione diretta, lo si potrebbe definire. Sì, perché Roma e Stoccarda, a due turni dalla fine della League Phase di Europa League, hanno gli stessi punti, 12, ed occupano rispettivamente il nono e il decimo posto della maxiclassifica, con i tedeschi avanti per la differenza reti (+7 contro il +5 dei giallorossi). Entrambe, dunque, hanno le medesime possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale direttamente, evitando i fastidiosi playoff.

La squadra di Gian Piero Gasperini si è rimessa in carreggiata vincendo le ultime tre (Rangers, Midtjylland e Celtic) ed ora è chiamata ad un ultimo sforzo per regalarsi un mese senza impegni infrasettimanali tra i piedi. Giallorossi di poco favoriti ma anche le quote predicano cautela, visto il momento di forma degli uomini di Hoeness: si profila un match molto equilibrato all’Olimpico, in cui dovrebbero andare a segno entrambe almeno in un’occasione.

I pronostici sulle altre partite

Concrete le possibilità del Bologna di qualificarsi tra le prime otto della maxiclassifica ed evitare il playoff. Lo scorso anno bastarono 14 punti per volare direttamente agli ottavi: a due giornate dal termine della League Phase di Europa League i rossoblù ne hanno 11 e, se dovessero fare en plein contro Celtic e Maccabi Tel Aviv, uno dei primi otto posti dovrebbe essere pressocché certo.

Il Celtic sembra aver ritrovato fiducia dopo l’ennesimo ribaltone in panchina e potrebbe creare non pochi grattacapi ad un Bologna in difficoltà, lontano parente di quello dell’ultima uscita europea. Alla fine però i valori dovrebbero venire fuori: gli scozzesi, infatti, lontano dal proprio pubblico fanno sempre molta fatica e non è un caso che abbiano ottenuto soltanto un successo nelle 16 trasferte europee giocate contro club italiani.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Roma-Stoccarda, Europa League, ore 21:00

Vincenti

BOLOGNA (in Bologna-Celtic, Europa League, ore 18:45)

(in Bologna-Celtic, ore 18:45) FEYENOORD (in Feyenoord-Sturm Graz, Europa League, ore 18:45)

(in Feyenoord-Sturm Graz, ore 18:45) FRIBURGO (in Friburgo-Maccabi Tel Aviv, Europa League, ore 18:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Malmo-Stella Rossa , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Brann-FC Midtjylland , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Bologna-Celtic, Europa League, ore 18:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Paok-Real Betis , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Fenerbahce-Aston Villa , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Braga-Nottingham Forest, Europa League, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 4.81 GOLDBET ; 4.97 SPORTBET; 4.81 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Paok-Real Betis, Europa League, ore 18:45