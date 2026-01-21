Pronostico Viktoria Plzen-Porto: Farioli “regala” il primo dispiacere

di

Viktoria Plzen-Porto è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Solamente sei gol fatti, ma solamente, soprattutto, due soli subiti. Il Viktoria Plzen per tale motivo è imbattuto in Europa League quest’anno, anche se contro il Porto di Farioli, che sta dominando in Portogallo e che è alla ricerca di una vittoria per cercare di evitare i playoff, sarà durissima uscire nuovamente indenni.

Pronostico Viktoria Plzen-Porto
Pronostico Viktoria Plzen-Porto: Farioli “regala” il primo dispiacere (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non sta andando benissimo la squadra del tecnico italiano al di là dei confini nazionali. Sì, se in Patria tutto fila liscio – e nelle scorse settimane c’è stato pure il rinnovo del contratto – fuori ci sono stati degli intoppi. Certo, sono pur sempre stati 13 i punti messi in cassaforte in 6 presenze, ma questo non permette di essere sicuri per evitare un doppio turno complicato, come al solito. I playoff si sa, possono sempre lasciarsi delle sorprese dietro. Il compito e l’obiettivo, quindi, è evidentemente quello di non rischiare nessuna sorpresa. Le qualità i portoghesi ce le hanno per fare bottino pieno e prendersi una qualificazione anticipata agli ottavi di finale.

La qualità del Porto è superiore. Tant’è che è una delle squadre che ha battuto il maggior numero di calci d’angolo in questa manifestazione: almeno sei a partita, anche qualcosina in più come media (37 il totale) e questo è un altro spunto che vi diamo per la partita in questione. Crediamo fortemente, alla fine, che il Porto possa riuscire nel colpaccio grosso esterno. 

Come vedere Viktoria Plzen-Porto in diretta tv e in streaming

Come vedere Viktoria Plzen-Porto
Come vedere Viktoria Plzen-Porto in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Viktoria Plzen-Porto è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Porto è quotata 1.98 su Goldbet  e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.90 su Goldbet e Lottomatica.

  • Maggiori informazioni sui bonus

    Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

    • GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
    • SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
    • LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Vero, il Plzen subisce poco ma segna altrettanto poco. E il Porto ne approfitterà vincendo la partita – la quota è altissima – e potrebbe anche riuscire a portarla a casa senza mai raccogliere il pallone in fondo al sacco.

Le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Porto

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Wiegele; Memic, Havel, Spacil, Doski; Cerv, Valenta; Landra, Vydra, Souare; Adu.
PORTO (4-3-3): Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Fernandes; Froholdt, Varela, Veiga; Pepé, Samu, Sainz.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2

Gestione cookie