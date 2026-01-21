Pronostico Viktoria Plzen-Porto: Farioli “regala” il primo dispiacere

Viktoria Plzen-Porto è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Solamente sei gol fatti, ma solamente, soprattutto, due soli subiti. Il Viktoria Plzen per tale motivo è imbattuto in Europa League quest’anno, anche se contro il Porto di Farioli, che sta dominando in Portogallo e che è alla ricerca di una vittoria per cercare di evitare i playoff, sarà durissima uscire nuovamente indenni.

Non sta andando benissimo la squadra del tecnico italiano al di là dei confini nazionali. Sì, se in Patria tutto fila liscio – e nelle scorse settimane c’è stato pure il rinnovo del contratto – fuori ci sono stati degli intoppi. Certo, sono pur sempre stati 13 i punti messi in cassaforte in 6 presenze, ma questo non permette di essere sicuri per evitare un doppio turno complicato, come al solito. I playoff si sa, possono sempre lasciarsi delle sorprese dietro. Il compito e l’obiettivo, quindi, è evidentemente quello di non rischiare nessuna sorpresa. Le qualità i portoghesi ce le hanno per fare bottino pieno e prendersi una qualificazione anticipata agli ottavi di finale.

La qualità del Porto è superiore. Tant’è che è una delle squadre che ha battuto il maggior numero di calci d’angolo in questa manifestazione: almeno sei a partita, anche qualcosina in più come media (37 il totale) e questo è un altro spunto che vi diamo per la partita in questione. Crediamo fortemente, alla fine, che il Porto possa riuscire nel colpaccio grosso esterno.