Pronostico Roma-Stoccarda: uno “spareggio” per scongiurare il rischio playoff

Roma-Stoccarda è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Uno spareggio per la qualificazione diretta, lo si potrebbe definire. Sì, perché Roma e Stoccarda, a due turni dalla fine della League Phase di Europa League, hanno gli stessi punti, 12, ed occupano rispettivamente il nono e il decimo posto della maxiclassifica, con i tedeschi avanti per la differenza reti (+7 contro il +5 dei giallorossi). Entrambe, dunque, hanno le medesime possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale direttamente, evitando i fastidiosi playoff.

La squadra di Gian Piero Gasperini si è rimessa in carreggiata vincendo le ultime tre (Rangers, Midtjylland e Celtic) ed ora è chiamata ad un ultimo sforzo per regalarsi un mese senza impegni infrasettimanali tra i piedi: ripartendo direttamente dagli ottavi, infatti, Pellegrini e compagni riscenderebbero in campo a marzo e per oltre 30 giorni potrebbero dedicarsi esclusivamente al campionato.

In Serie A la Roma viene da tre successi di fila, interrotti soltanto dalla sconfitta in Coppa Italia con il Torino costata l’eliminazione: nello scorso weekend è arrivata puntuale la “vendetta” sui granata, battuti a domicilio 2-0. In gol, oltre a Dybala, anche il nuovo acquisto Malen, approdato nella Capitale appena una settimana fa: l’ex Aston Villa è stato uno dei migliori in campo, dimostrando come alla Roma nella prima parte della stagione sia mancato un centravanti di livello. La vittoria dell’Olimpico di Torino ha permesso ai giallorossi di staccare la Juventus in classifica e consolidare il quarto posto dietro a Inter, Milan e Napoli.

Stoccarda imbattuto da oltre un mese

Arriva a questo match con entusiasmo anche lo Stoccarda. La formazione di Sebastian Hoeness è imbattuta da oltre un mese e nelle prime tre giornate di Bundesliga del 2026 ha conquistato 7 punti su 9. Dopo aver battuto Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte, domenica scorsa gli Svevi non sono andati al di là di un pareggio con l’Union Berlino (1-1). Un’occasione persa, perché in caso di vittoria sarebbero volati al terzo posto, seminando il Lipsia e scavalcando l’Hoffenheim. Come la Roma, anche lo Stoccarda in Europa League è reduce da tre successi di fila: negli ultimi due i biancorossi hanno rifilato 8 gol complessivi a GA Eagles e Maccabi Tel Aviv.

Hoeness nella partita dell’Olimpico difficilmente potrà contare su uno dei protagonisti della prima parte di stagione, El Khannouss: il marocchino domenica ha giocato la finale di Coppa d’Africa con la sua nazionale e probabilmente rientrerà solo in campionato. Non sarà l’unica defezione: in dubbio anche Stiller, mentre quelle di Jovanović, Tomás, Zagadou e Jaquez sono assenze certe. Dall’altro lato, Gasperini dovrà fare a meno di Hermoso – il difensore spagnolo resterà fuori fino a metà febbraio – mentre in attacco dovrebbe riconfermare Malen, supportato da Dybala e Pellegrini.