Pronostico Malmo-Stella Rossa: motivazioni diverse nonostante il cambio tecnico

Malmo-Stella Rossa è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nuovo anno nuovi allenatori: sia la il Malmo che la Stella Rossa hanno cambiato guida tecnica. I padroni di casa si sono affidati a Ramirez, mentre gli ospiti hanno richiamato Stankovic.

Non hanno nessuna possibilità gli svedesi di accedere alla fase successiva di questa manifestazione: con un solo punto conquistato l’eliminazione è sicura. Mentre i serbi sono in piena corsa per un posto non solo nei playoff – che appaiono sicuri soprattutto se dovesse arrivare una vittoria altamente pronosticabile da questo match – ma sognano pure di chiudere tra le prime otto. Non dipenderà solamente dai ragazzi di Dejan Stankovic, ma anche da una serie di risultati che dovranno venire fuori dagli altri match.

Le motivazioni, vista la classifica, è evidente che faranno la differenza in questo match. Motivazioni che sono tutte dalla parte della Stella Rossa, una squadra che vuole e può dire la propria in questa manifestazione. Certo, per cambiare allenatore è altrettanto evidente che le cose non sono andate come tutti speravano all’inizio, ma Stankovic conosce bene il valore del gruppo e della rosa e quindi sa dove mettere mano. Il Malmo, inoltre, con 12 gol subiti, è una delle difese più perforate di questa EL e, la bellezza di 8 gol, sono arrivati nel primo tempo. Un approccio alla partita spesso sbagliato che potrebbe mettere in discesa il compito della Stella Rossa.