Pronostico Friburgo-Maccabi Tel Aviv: ne prendono tre a partita

Friburgo-Maccabi Tel Aviv è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Se per il Friburgo questa sarà la prima partita della storia contro un club israeliano, il Maccabi Tel Aviv, le quattro che ha già giocato contro formazioni tedesche le ha tutte perse. E vedendo il cammino che gli ospiti hanno piazzato fino al momento non crediamo che il loro cammino possa migliorare.

I padroni di casa cercheranno di difendere il quinto posto in classifica nella graduatoria totale di questa League Phase che vorrebbe dire, come tutti sappiamo, la possibilità di evitare i playoff e quindi accedere direttamente agli ottavi di finale. Con un solo punto conquistato invece fino ad oggi, il club ospite è praticamente spacciato e non ha nessuna possibilità di andare avanti: in poche parole il Maccabi giocherà queste due ultime partite prima di dedicarsi totalmente alle altre competizioni.

C’è un dato clamoroso che accompagna il Tel Aviv: il fatto di aver subito in sei partite la bellezza di 18 gol. Una media perfetta di tre reti ogni 90minuti. Non che il Friburgo abbia segnato tantissimo (9 gol) ma quella tedesca è la migliore, insieme al Lione, di tutta a manifestazione fino al momento con solamente tre reti incassate. Il reparto arretrato farà la differenza, con una vittoria dei padroni di casa che ci pare non possa essere minimamente in discussione.