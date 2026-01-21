Pronostico Ferencvaros-Panathinaikos: alta tensione

Ferencvaros-Panathinaikos è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Imbattuto il Ferencvaros in questa Europa League. Anche se, nel corso della sessione invernale di mercato, ha perso uno dei suoi uomini migliori, Toth, accostato anche alla Lazio.

Un giocatore chiave nello scacchiere degli ungherese e contro un Panathinaikos in corsa per una posizione importante di classifica, tutto questo si potrebbe pagare. Non solo per quello che oggettivamente il valore della squadra, ma anche perché i padroni di casa non giocano una partita ufficiale da diverso tempo e in generale è un fattore che si potrebbe pagare. Il Ferenc, comunque, in casa è una squadra che si fa davvero rispettare: parliamo di un club che ha vinto cinque delle ultime sette gare ufficiali. Insomma, davanti al pubblico amico c’è qualcosa di importante che viene a galla. Una squadra, quella di casa, comunque molto fallosa: parliamo di 94 infrazioni commesse, un dato altissimo, il terzo di tutta la competizione. Quindi ci aspettiamo un match frizzante, anche sotto il profilo della parte battagliera della sfida. Il Panathinaikos vorrebbe tentare il colpaccio esterno per sognare la possibilità di entrare tra le prime otto.

