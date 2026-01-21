Pronostico Ferencvaros-Panathinaikos: alta tensione

Ferencvaros-Panathinaikos è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Imbattuto il Ferencvaros in questa Europa League. Anche se, nel corso della sessione invernale di mercato, ha perso uno dei suoi uomini migliori, Toth, accostato anche alla Lazio.
Un giocatore chiave nello scacchiere degli ungherese e contro un Panathinaikos in corsa per una posizione importante di classifica, tutto questo si potrebbe pagare. Non solo per quello che oggettivamente il valore della squadra, ma anche perché i padroni di casa non giocano una partita ufficiale da diverso tempo e in generale è un fattore che si potrebbe pagare. Il Ferenc, comunque, in casa è una squadra che si fa davvero rispettare: parliamo di un club che ha vinto cinque delle ultime sette gare ufficiali. Insomma, davanti al pubblico amico c’è qualcosa di importante che viene a galla. Una squadra, quella di casa, comunque molto fallosa: parliamo di 94 infrazioni commesse, un dato altissimo, il terzo di tutta la competizione. Quindi ci aspettiamo un match frizzante, anche sotto il profilo della parte battagliera della sfida. Il Panathinaikos vorrebbe tentare il colpaccio esterno per sognare la possibilità di entrare tra le prime otto.
Come vedere Ferencvaros-Panathinaikos in diretta tv e in streaming
La sfida Ferencvaros-Panathinaikos è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Questa è una gara da tripla e il pareggio ci sembra il risultato più probabile. Quasi sicuro, invece, il fatto che entrambe possano trovare la via della rete.
Le probabili formazioni di Ferencvaros-Panathinaikos
FERENCVAROS (4-3-3): Grof; Gomez, Raemaekers, Szalai; Makreckis, Zachariassen, Keita, Kanichowsky, Cadu; Acolatse, Yusuf.
PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Lafont; Calabria, Jedvaj, Touba, Kotsiras; Chirivella, Gnezda Cerin; Pellistri, Bakasetas, Zaroury; Tetteh.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1