Pronostico Fenerbahçe-Aston Villa, quante insidie nel fortino di Istanbul: occhio agli ex

Fenerbahçe-Aston Villa è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
L’Aston Villa è il favorito numero uno per la vittoria dell’Europa League, secondo le quote dei bookmaker. I Villans, terzi in classifica in Premier League, fino a questo momento hanno dato ragione agli allibratori: in campo continentale hanno vinto 5 partite su 6, con l’unico passo falso della sconfitta patita ad ottobre nei Paesi Bassi con il GA Eagles. Bottino che gli consente di essere molto vicini all’obiettivo qualificazione diretta: potrebbe bastare un’altra vittoria per andare direttamente agli ottavi senza dover passare dai playoff. Disputare due gare in meno è importante per una squadra che in campionato è in lotta per un posto in Champions League.
Anche perché, prima o poi, la stanchezza per gli impegni ravvicinati si farà sentire. Proprio nel fine settimana abbiamo assistito ad un clamoroso scivolone: l’Aston Villa è sorprendentemente caduto in casa contro l’Everton (0-1), incassando il primo ko casalingo dopo 11 vittorie di fila tra le mura amiche nelle varie competizioni. Che rammarico per Unai Emery e i suoi uomini: in caso di successo, infatti, si sarebbero portati a soli 4 punti dall’Arsenal capolista, fermato contro ogni pronostico dal Nottingham Forest.
Turchi imbattuti in casa
In Europa League i Villans sono attesi da una trasferta molto complicata: non è mai una passeggiata affrontare il Fenerbahçe davanti al proprio pubblico ed avere a che fare con il tifo incessante e rumorosissimo del Şükrü Saracoğlu. La squadra di Domenico Tedesco è dodicesima nella maxi-classifica, a quota 11 punti, e può ancora dire la sua nella lotta per i primi otto posti.
Un cammino di tutto rispetto quello dei gialloblù in Europa League: 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta (quest’ultima rimediata in trasferta a Zagabria lo scorso settembre). Nel campionato turco il Fenerbahçe è imbattuto – zero ko in 18 giornate – e sta tenendo testa ai rivali del Galatasaray, che dopo 18 turni hanno appena un punto in più. Tedesco in attacco dovrebbe affidarsi a due ex Aston Villa come Duran e Asensio, ma oltre a loro scenderanno in campo dal 1′ tante vecchie conoscenze della Premier League, da Ederson a Semedo, passando per Fred e Edson Alvarez. Indisponibile Guendouzi: il centrocampista arrivato in questo mercato dalla Lazio non potrà giocare in Europa League prima degli ottavi di finale. Dall’altro lato, Emery sarà senza McGinn ed Emiliano Martinez, bloccati in infermeria insieme a Onana, Kamara e Barkley.
Il pronostico
L’Aston Villa vorrà reagire dopo l’inaspettata sconfitta in campionato contro l’Everton ma i Villans sono apparsi un po’ a corto di fiato in Premier e dal fortino gialloblù non è mai semplice portare via i tre punti. Il Fenerbahçe, insomma, ha buone possibilità di evitare quantomeno la sconfitta in un match che dovrebbe riservare non poche emozioni. Entrambe andranno verosimilmente a segno.
Le probabili formazioni di Fenerbahçe-Aston Villa
FENERBAHCE (4-3-3): Ederson; Nelson Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Muldur; Fred, Yuksek, Talisca; Asensio, Duran, Akturkoglu.
ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Lindelof, Konsa, Digne; Bogarde, Tielemans; Guessand, Rogers, Buendia; Watkins.