Pronostico Celta Vigo-Lille: fattore campo sempre decisivo

Celta Vigo-Lille è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sono due gli scontri diretti, nella storia, tra queste due formazioni. Entrambi nel 2019. E in entrambe le occasioni il fattore campo ha fatto la differenza. Una storia che si ripeterà.

Appaiate nei posti complicati della classifica di Europa League, Celta Vigo e Lille vorrebbero dare una scossa a questa campagna europea. Ma solamente gli spagnoli, al momento, hanno davvero l’opportunità di farlo. Si arriva a questo appuntamento forti di tre vittorie di fila e di quattro match utili consecutivi. Una situazione abbastanza delineata insomma per i baschi, a differenza di quella del Lille che invece si apprestano ad affrontare questo match che potrebbe essere decisivo per l’Europa League dopo aver preso sberle a destra e manca. Le ultime tre in casa del Psg, in una partita senza storia. Sì, è vero, tra parigini, Lione e Rennes il cammino in questo 2026 è stato complicato, ma anche prima, l’anno, non si era chiuso nel migliore dei modi.

Alla fine si interromperà anche la striscia di tre vittorie di fila del Lille contro formazioni spagnoli. Una serie che era iniziata nel novembre del 2021. Questa volta per Giroud e compagni non ci sarà davvero niente da fare.

Come vedere Celta Vigo-Lille in diretta tv e in streaming