I pronostici di mercoledì 21 gennaio: Champions League

di

I pronostici di mercoledì 21 gennaio, ci sono le restanti nove partite della penultima giornata della League Phase di Champions League

Da quando in panchina c’è Luciano Spalletti la Juventus è imbattuta in Champions League. Un pareggio e due vittorie per la Vecchia Signora (1-1 con lo Sporting, 2-3 nel gelo di Bodo e 2-0 ai ciprioti del Pafos), che però ha bisogno di vincerne almeno un’altra per essere certa di chiudere tra le prime 24 della maxiclassifica.

I pronostici di mercoledì 21 gennaio: Champions League (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Per quanto riguarda invece la qualificazione diretta, ai bianconeri potrebbe non bastare totalizzare 6 punti nelle ultime due giornate della League Phase: Locatelli e compagni andrebbero a quota 15, bottino che nella passata edizione non fu sufficiente per chiudere tra le prime otto e bypassare i playoff (l’ottava chiuse a 16 punti).

All’Allianz Stadium arriva un nemico di vecchia data come José Mourinho, oggi alla guida del Benfica. Nonostante una partenza disastrosa, i lusitani si sono rimessi in carreggiata vincendo le ultime due contro Ajax e Napoli: per qualificarsi ai playoff servirebbero almeno altri 4 punti ma ciò significa che bisognerà fare due imprese contro Juventus e Real Madrid.

Ci sono quindi i presupposti per assistere ad una gara movimentata, in cui entrambe andranno verosimilmente a segno. E che potrebbe accendersi soprattutto nel secondo tempo.

I pronostici sulle altre partite

Per qualificarsi direttamente agli ottavi bypassando gli spareggi l’Atalanta è chiamata a non sbagliare le ultime due partite, in cui avrà il privilegio di essere padrona del proprio destino e non dover guardare i risultati delle altre. Si tratta di due gare alla portata degli orobici, contro Athletic Bilbao e USG, che al momento sono fuori dalle prime 24 ed a rischio eliminazione.

L’Atalanta, per quanto fatto vedere finora nella massima competizione continentale, non dovrebbe avere problemi contro un Athletic Bilbao ancora in crisi e con un piede e mezzo fuori dai giochi. Per i baschi, però, è l’ultimissima chiamata, motivo per cui il pari rischia di non bastare: Dea favorita – l’Athletic ha vinto solo una volta in 11 partite giocate in trasferta contro squadre italiane – in una gara da almeno una rete per parte.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + OVER 1,5 in Juventus-Benfica, Champions League, ore 21:00

Vincenti

  • ATALANTA (in Atalanta-Athletic Bilbao, Champions League, ore 21:00)
  • BARCELLONA (in Slavia Praga-Barcellona, Champions League, ore 21:00)
  • CHELSEA (in Chelsea-Pafos, Champions League, ore 21:00)
Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

  • GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
  • SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
  • LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Slavia Praga-Barcellona, Champions League, ore 21:00
  • Newcastle-PSV, Champions League, ore 21:00
  • Bayern Monaco-Union SG, Champions League, ore 21:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Galatasaray-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00
  • Marsiglia-Liverpool, Champions League, ore 21:00
Comparazione quota totale (gol + over): 4.81 GOLDBET ; 4.97 SPORTBET; 4.81 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Newcastle-PSV, Champions League, ore 21:00

 

Gestione cookie