I pronostici di mercoledì 21 gennaio: Champions League

I pronostici di mercoledì 21 gennaio, ci sono le restanti nove partite della penultima giornata della League Phase di Champions League

Da quando in panchina c’è Luciano Spalletti la Juventus è imbattuta in Champions League. Un pareggio e due vittorie per la Vecchia Signora (1-1 con lo Sporting, 2-3 nel gelo di Bodo e 2-0 ai ciprioti del Pafos), che però ha bisogno di vincerne almeno un’altra per essere certa di chiudere tra le prime 24 della maxiclassifica.

Per quanto riguarda invece la qualificazione diretta, ai bianconeri potrebbe non bastare totalizzare 6 punti nelle ultime due giornate della League Phase: Locatelli e compagni andrebbero a quota 15, bottino che nella passata edizione non fu sufficiente per chiudere tra le prime otto e bypassare i playoff (l’ottava chiuse a 16 punti).

All’Allianz Stadium arriva un nemico di vecchia data come José Mourinho, oggi alla guida del Benfica. Nonostante una partenza disastrosa, i lusitani si sono rimessi in carreggiata vincendo le ultime due contro Ajax e Napoli: per qualificarsi ai playoff servirebbero almeno altri 4 punti ma ciò significa che bisognerà fare due imprese contro Juventus e Real Madrid.

Ci sono quindi i presupposti per assistere ad una gara movimentata, in cui entrambe andranno verosimilmente a segno. E che potrebbe accendersi soprattutto nel secondo tempo.

I pronostici sulle altre partite

Per qualificarsi direttamente agli ottavi bypassando gli spareggi l’Atalanta è chiamata a non sbagliare le ultime due partite, in cui avrà il privilegio di essere padrona del proprio destino e non dover guardare i risultati delle altre. Si tratta di due gare alla portata degli orobici, contro Athletic Bilbao e USG, che al momento sono fuori dalle prime 24 ed a rischio eliminazione.

L’Atalanta, per quanto fatto vedere finora nella massima competizione continentale, non dovrebbe avere problemi contro un Athletic Bilbao ancora in crisi e con un piede e mezzo fuori dai giochi. Per i baschi, però, è l’ultimissima chiamata, motivo per cui il pari rischia di non bastare: Dea favorita – l’Athletic ha vinto solo una volta in 11 partite giocate in trasferta contro squadre italiane – in una gara da almeno una rete per parte.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Juventus-Benfica, Champions League, ore 21:00

Vincenti

ATALANTA (in Atalanta-Athletic Bilbao, Champions League, ore 21:00)

(in Atalanta-Athletic Bilbao, ore 21:00) BARCELLONA (in Slavia Praga-Barcellona, Champions League, ore 21:00)

(in Slavia Praga-Barcellona, ore 21:00) CHELSEA (in Chelsea-Pafos, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Slavia Praga-Barcellona , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Newcastle-PSV , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Bayern Monaco-Union SG, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Galatasaray-Atletico Madrid , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Marsiglia-Liverpool, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Newcastle-PSV, Champions League, ore 21:00