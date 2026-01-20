Pronostico Slavia Praga-Barcellona: c’è una quota altissima

Slavia Praga-Barcellona è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Un pareggio e una vittoria catalana in Repubblica Ceca. Questo è il computo degli unici due incontri esistenti tra queste due formazioni fino al momento. Parliamo della Champions League del 2019-2020. E diciamo che il Barcellona, in questo momento, anche per via di un risultato negativo in Liga con una sconfitta che ha riaperto tutto, ha altri pensieri in testa, piuttosto che prendersi un pareggio.

Anche perché la classifica dice che i blaugrana sono al quindicesimo posto, quindi viste le molte squadre che ci sono in mezzo, è quasi impossibile riuscire a tornare tra le prime otto. No, in Europa le cose non sono andate benissimo per Flick che ha intenzione, dopo aver iniziato nel migliore dei modi il 2026 prendendosi la Supercoppa, di tornare a sperare di evitare i playoff. Ribadiamolo: assai assai complicato perché ci sono diverse squadre in mezzo ma non impossibile. Ma bisogna vincerle entrambe e poi sperare. Su questa partita, comunque, di dubbi non ce ne possono proprio essere.

Lo Slavia Praga ha vinto solamente una volta negli ultimi sedici incroci contro formazioni spagnole e non ha mai vinto le ultime 13. Non hanno segnato, i cechi, nelle ultime cinque partite di Champions League tant’è che si ritrovano eliminati, osiamo dire, con soli tre punti conquistati fino al momento. I due gol fatti sono il peggior score di tutta la manifestazione. Un altro dato che ci spinge a dire che il Barcellona avrà davvero vita facile..

Come vedere Slavia Praga-Barcellona in diretta tv e in streaming