Pronostico Qarabag-Eintracht Francoforte: lo zero non si schioda

Qarabag-Eintracht Francoforte è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nonostante nelle ultime cinque partite casalinghe giocate nella massima competizione europea il Qarabag abbia almeno segnato due reti, lo zero non si schioderà. E adesso vi diciamo quale.

I padroni di casa negli ultimi dieci match casalinghi contro formazioni tedesche non hanno mai vinto. E contro un Francoforte che cerca ancora la possibilità di andare a prendersi i playoff, che rimangono però complicati, il compito è molto più arduo del previsto. Parliamo infatti di una formazione, quella ospite, che ha delle buone individualità e che non ha nessuna intenzione di andare a fare la gita. C’è pure un dato statistico che i tedeschi non vogliono toccare. Non è mai successo nel corso della storia che per sei gare di fila in competizioni Uefa non arrivasse una vittoria. Per ora gli ospiti sono fermi a cinque, e nessuno vuole infatti farsi ricordare per quello che sarebbe un difficile record negativo da mandare giù. Però, pensare ad una vittoria in trasferta, va oltre l’immaginazione.

Le difese sono comunque ballerine: rispettivamente queste due squadre hanno subito tredici e sedici gol in sei partite e quindi lasciano moltissimi spazi aperti. Un segnale, anche questo, di quello che ci potrebbe regalare questa partita.

Come vedere Qarabag-Eintracht Francoforte in diretta tv e in streaming