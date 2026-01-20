Pronostico Newcastle-Psv: arriva la quinta di fila

Newcastle-Psv è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Newcastle ha vinto le ultime quattro partite in casa contro formazioni olandesi. Un segnale. E contro il Psv vorrebbe prendersi tre punti pesantissimi per il proprio cammino europeo. I bianconeri di Howe, che stanno faticando tantissimo in campionato, hanno pure la possibilità di entrare tra le prime otto e quindi evitare gli spareggi. Insomma, si sogna il colpo grosso davvero.

In Champions League, contro il Newcastle, il Psv ha vinto gli unici due scontri diretti che ci sono nella storia: parliamo comunque del 1997-1998 ed era sempre la fase a gironi. Sia in casa che in trasferta c’è stata un’affermazione, ma sappiamo benissimo come le cose nel corso degli anni sono cambiate e anche in maniera importante. Insomma, parliamo di cose totalmente diverse ad oggi con un Newcastle che ha disponibilità economiche quasi infinite e che sta cercando di tornare quella squadra che nei primi anni 2000 rischiava di vincere anche la Premier.

Il Psv si presenta a questo match con sei vittorie di fila in tutte le manifestazioni, ma il Newcastle in casa ha perso solamente tre volte in questa stagione e mai lo ha fatto in Champions League. Ha perso, in Premier, contro City, Arsenal e Liverpool, squadre che comunque hanno una cilindrata diversa. E nella massima competizione europea, inoltre, si sono anche presi delle belle soddisfazioni. In poche parole, da quattro le vittorie interne dovrebbero essere cinque alla fine della serata di mercoledì.

Come vedere Newcastle-Psv in diretta tv e in streaming