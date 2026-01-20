Pronostico Chelsea-Pafos: un’amara prima volta

Chelsea-Pafos è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
La vittoria per due a zero contro il Brentford in casa in Premier League ha dato fiato a Rosenior, nuovo tecnico del Chelsea, che vuole trovare continuità in Champions League, anche perché il posto nei playoff non è ancora blindato.
Vincendo questa partita, inoltre, i Blues avrebbero anche la possibilità, qualora si incanalassero una serie di risultati positivi, di andare a prendersi pure la qualificazione diretta agli ottavi, ma è meglio fare un passo alla volta. Certo, contro il Pafos, il compito ci pare abbastanza agevole per un club che ha speso miliardi e miliardi nel corso degli ultimi anni conquistando davvero poco in vittorie. C’è un dato che però alimenta le speranze: nelle ultime 62 partite giocate in casa, in una fase a gironi di Champions League, il Chelsea ha perso solamente due volte. L’ultima sconfitta è datata 2019 contro il Valencia. Per il resto i tifosi non sono mai andati via senza sorriso a casa la sera. Per il Pafos, insomma, questa prima volta storica contro una squadra inglese, sarà un macigno. Impossibile pensare di riuscire a fare un’impresa, perché di questo si tratterebbe anche se arrivasse un pareggio.
Un gol il Chelsea lo farà sicuramente così come successo nelle ultime 21 partite europee giocate. E il Pafos (che ha fatto solamente 4 gol nel corso di questa manifestazione) potrebbe tornare a casa senza esultare. Sì, crediamo che andrà proprio in questo modo.
Come vedere Chelsea-Pafos in diretta tv e in streaming
La sfida Chelsea-Pafos è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Chelsea è quotata 1.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL ha un valore di 1.72 su Goldbet e Lottomatica.
-
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
Senza chissà quali grossi patemi il Chelsea dovrebbe prendersi una vittoria contro il Pafos che aprirebbe anche speranze di andare direttamente agli ottavi. Questo finale non sarà mai in discussione.
Le probabili formazioni di Chelsea-Pafos
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro.
PAFOS (3-4-2-1): Michaili; Luckassen, David Luiz, Goldar; Bruno, Sunjic, Pepe, Orsic; Correia, Dragomir; Silva.