Pronostico Chelsea-Pafos: un’amara prima volta

Chelsea-Pafos è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria per due a zero contro il Brentford in casa in Premier League ha dato fiato a Rosenior, nuovo tecnico del Chelsea, che vuole trovare continuità in Champions League, anche perché il posto nei playoff non è ancora blindato.

Vincendo questa partita, inoltre, i Blues avrebbero anche la possibilità, qualora si incanalassero una serie di risultati positivi, di andare a prendersi pure la qualificazione diretta agli ottavi, ma è meglio fare un passo alla volta. Certo, contro il Pafos, il compito ci pare abbastanza agevole per un club che ha speso miliardi e miliardi nel corso degli ultimi anni conquistando davvero poco in vittorie. C’è un dato che però alimenta le speranze: nelle ultime 62 partite giocate in casa, in una fase a gironi di Champions League, il Chelsea ha perso solamente due volte. L’ultima sconfitta è datata 2019 contro il Valencia. Per il resto i tifosi non sono mai andati via senza sorriso a casa la sera. Per il Pafos, insomma, questa prima volta storica contro una squadra inglese, sarà un macigno. Impossibile pensare di riuscire a fare un’impresa, perché di questo si tratterebbe anche se arrivasse un pareggio.

Un gol il Chelsea lo farà sicuramente così come successo nelle ultime 21 partite europee giocate. E il Pafos (che ha fatto solamente 4 gol nel corso di questa manifestazione) potrebbe tornare a casa senza esultare. Sì, crediamo che andrà proprio in questo modo.

Come vedere Chelsea-Pafos in diretta tv e in streaming