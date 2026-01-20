Pronostico Brann-Midtjylland: numeri alla mano finisce così

Brann-Midtjylland è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una partita ufficiale queste due squadre non la giocano da diverso tempo. Quindi capire come possano affrontare il match, che soprattutto per il Brann potrebbe essere decisivo, non è semplice. Quello che però sappiamo è il fatto che gli ospiti siano secondi nella classifica generale di questa Europa League e che non sembrano avere intenzione di mollare la presa.

Il Midtjylland è una squadra che punta decisamente a chiudere tra le prime otto e, quando mancano due giornate al termine della prima fase, nonostante un’invidiabile graduatoria, non è del tutto sicura di farlo. Perché la classifica è cortissima e serve almeno un altro punto, in due match, per essere quasi certi di evitare gli spareggi. Ha fatto comunque benissimo la formazione danese che, nelle tre amichevoli giocate fino al momento, non ha mai perso. Certo, le avversarie erano quelle che erano, ma si sa, vincere aiuta sempre a vincere. I norvegesi invece anche in questo tipo di gare hanno dimostrato difficoltà e, l’ultima sfida giocata in Europa contro il Fenerbahce è stata bruttissima con un quattro a zero rimediato in casa anche se arriva in inferiorità numerica. Ma c’è stata in generale poca storia. E questo fattore deve essere preso in considerazione.