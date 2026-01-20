Pronostico AZ Alkmaar-Excelsior: lo scatto è di tre posizioni

AZ Alkmaar-Excelsior è un recupero della 16esima giornata di Eredivisie e si gioca mercoledì alle 18:45. Formazioni e pronostico
In un mercoledì nel quale tutti gli occhi dei tifosi sono concentrati sulla Champions League, nel tardo pomeriggio olandese va in scena un recupero della sedicesima giornata, quello tra AZ ed Excelsior.
Ed è un’occasione assai importante per i padroni di casa che, al momento, sono ottavi in classifica ma che in un solo colpo, cogliendo i tre punti, potrebbero addirittura portarsi al quinto posto, dentro pienamente alla zona Europa, e anche con possibilità di guardare alla Champions League. In casa, inoltre, il ruolino è praticamente perfetto: una sola sconfitta in stagione, contro un PSV che fa praticamente molto spesso quello che vuole. Insomma, diciamo che con quelle che sono all’altezza e contro le quali ci può essere partita, allora le cose migliorano e anche in maniera sensibile. A differenza di un Excelsior – che ha 4 punti sopra la zona retrocessione e ha, pure, la seconda peggior difesa del campionato con 34 gol subiti, quasi 2 a partita – che fuori casa balbetta e anche molto. C’è il colpo, riesce, ogni tanto.
Ma mai un segno di continuità per poter pensare di cambiare il facile risultato che dovrebbe venire fuori da questo match. Una gara, anche per via di quelli che sono i numeri difensivi dei padroni di casa, che potrebbe pure regalare almeno un gol per squadra, come spesso succede in questo campionato, ma che per la vittoria finale non ha proprio dubbi.
Come vedere AZ Alkmaar-Excelsior in diretta tv e in streaming
AZ Alkmaar-Excelsior è in programma mercoledì alle 18:45. La gara in questione non si potrà vedere in Italia né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. I diritti del campionato olandese, da queste parti, non li ha acquisiti nessuno.
Il pronostico
Ci sta la vittoria interna dentro una sfida da almeno tre reti complessive. Alla fine i numeri sono quelli che sono anche per l’AZ che concede molto. Ma pensare che l’occasione non venga sfruttata ci pare esagerato. Troppo ghiotta per non prenderla.
Le probabili formazioni di AZ Alkmaar-Excelsior
AZ (4-3-3): Owusu-Oduro; De Wit, Goes, Penetra, Chavez; Koopmeiners, Smit, Sin; Patati, Jensen, Parrott.
EXCELSIOR (4-3-3): Van Gassel; Zagra, Widell, Meissen, Bronkhorst; Yegoian, Hartjes, Naujoks; Hansson, Fernandes, Bergraaf.