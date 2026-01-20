Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao: padroni del proprio destino

Atalanta-Athletic Bilbao è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nessuna squadra italiana è messa meglio dell’Atalanta quando mancano due giornate alla fine della League Phase. I nerazzurri hanno dato il meglio proprio in Champions League, dove stati più costanti rispetto al campionato, anche con Ivan Juric in panchina. Con il subentrato Raffaele Palladino sono arrivate due vittorie su due: prima il 3-0 in casa dell’Eintracht Francoforte e poi lo storico successo contro i campioni del mondo del Chelsea, piegati 2-1 alla New Balance Arena. Due affermazioni che hanno permesso alla Dea non solo di restare tra le prime otto ma di volare al quinto posto, davanti a squadroni del calibro di Real Madrid e Liverpool.

Per qualificarsi direttamente agli ottavi bypassando gli spareggi ora l’Atalanta è chiamata a non sbagliare le ultime due partite, in cui avrà il privilegio di essere padrona del proprio destino e non dover guardare i risultati delle altre. Si tratta di due gare alla portata degli orobici, contro Athletic Bilbao e USG, che al momento sono fuori dalle prime 24 ed a rischio eliminazione. Si parte da quella con i baschi, che pur potendo fare affidamento su importanti individualità – in rosa c’è uno dei grandi protagonisti della Spagna campione d’Europa nel 2024, Nico Williams – sta vivendo una stagione travagliata. In Liga la squadra di Ernesto Valverde è nona, fuori dalla zona Europa, e dallo scorso 6 dicembre ha avuto la meglio soltanto in Coppa del Re contro due avversari che militano nelle serie inferiori. Sabato l’Athletic ha incassato un altro ko, arrendendosi 3-2 al Maiorca, trascinato da una tripletta dell’ex Lazio Muriqi.

I baschi rischiano grosso

In Champions League i biancorossi hanno racimolato solo 5 punti: in trasferta non hanno mai vinto e, cosa ancora più scioccante, sono stati capaci di realizzare appena un gol lontano dal San Mames.

L’Atalanta invece è reduce dal deludente pareggio di Pisa (1-1), che ha messo fine alla striscia vincente (tre vittorie di fila con Roma, Bologna e Torino). Prestazione alquanto sottotono da parte degli uomini di Palladino, tornati pure a prendere gol dopo tre clean sheet consecutivi. L’ex allenatore della Fiorentina qualche giorno fa ha riabbracciato Lookman, rientrato dal Marocco dopo l’avventura in Coppa d’Africa con la sua Nigeria. Difficilmente, però, il nigeriano – nuovamente al centro di rumors di mercato – potrà scendere in campo dal 1′. In dubbio Djimsiti, non ancora al meglio. Numerose assenze tra i baschi: una su tutte quella di Laporte.

Come vedere Atalanta-Athletic Bilbao in diretta tv e in streaming

La sfida tra Atalanta e Athletic Bilbao è in programma mercoledì alle 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atalanta è quotata a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Sportbet.

Il pronostico

L’Atalanta, per quanto fatto vedere finora nella massima competizione continentale, non dovrebbe avere problemi contro un Athletic Bilbao ancora in crisi e con un piede e mezzo fuori dai giochi. Per i baschi, però, è l’ultimissima chiamata, motivo per cui il pari rischia di non bastare: Dea favorita – l’Athletic ha vinto solo una volta in 11 partite giocate in trasferta contro squadre italiane – in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Atalanta-Athletic Bilbao

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; Areso, Vivian, Paredes, Boiro; Jauregizar, Rego; Berenguer, Sancet, N. Williams; I. Williams.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1