Pronostico Sporting CP-PSG: i campioni chiudono i conti

Sporting CP-PSG è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una prima volta tra Sporting e PSG: sì, mai prima d’ora queste due squadre in una competizione Uefa si erano affrontate. E nonostante i portoghesi abbiano ottenuto due vittorie negli ultimi due incontri contro avversari francesi, la storia questa volta sarà diversa.

Dopo la bella vittoria in campionato, il PSG vuole blindare anche gli ottavi di finale. Basta una vittoria alla truppa campione in carica per essere quasi sicura di farlo. Magari arriverà anche l’aritmetica. Lo Sporting non può fare paura nonostante abbia vinto tutte e tre le partite giocate in casa fino al momento in questa manifestazione: un fatto che permette di essere in corsa per i playoff che però dovranno essere presi poi all’ultima giornata. In questo momento non ci sono possibilità che questo match possa finire in maniera diversa da una vittoria ospite.

Anche perché il Psg ha perso solamente una volta nelle ultime 9 gare giocate nella fase a gironi della Champions. Una squadra che si trasforma quando gioca lontana dalla Patria dove per il momento sta andando quasi con il freno a mano tirato. Ma quando la posta in gioco si alza Luis Enrique riesce sempre a tirare fuori il massimo dai suoi uomini. E sarà così anche nella serata di Lisbona.

Come vedere Sporting CP-PSG in diretta tv e in streaming