Pronostico Kairat Almaty-Club Brugge: le speranze non finiscono

Kairat Almaty-Club Brugge è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 16:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Non ha vinto le ultime cinque partite di Champions League il Club Brugge e, inoltre, non vince fuori casa da sei gare. Le ultime tre, quelle di quest’anno, le ha sempre perse. Ma forse è arrivato il momento di invertire la rotta.
Le ultime possibilità di prendersi una qualificazione ai playoff della massima competizione europea passano dalla sfida al Kairat Almaty: primo incrocio storico tra queste due squadre. I padroni di casa, vera cenerentola di questa manifestazione, hanno fatto un solo punto e hanno la seconda peggiore difesa con quindici gol subiti in sei partite. E sono pure quattro i gol fatti, quindi è evidente che il livello sia troppo alto. Una cosa che permette alla squadra belga – che ha toccato 150 partite in Champions – di sperare, nonostante nelle ultime due gare ufficiali in campionato siano arrivate due sconfitte. L’Almaty invece, non gioca una sfida ufficiale dalla gara contro l’Olympiakos, in Champions League. Un lungo periodo di inattività interrotto da un’amichevole finita zero a zero disputata una settimana fa. Questo è un altro fattore che potrebbe fare la differenza.
Come vedere Kairat Almaty-Club Brugge in diretta tv e in streaming
La sfida Kairat Almaty-Club Brugge è in programma martedì alle 16:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Avrà ancora speranze, quando mancherà una sola giornata al termine, il Club Brugge di prendersi una qualificazione alla fase successiva di Champions League. Sfida da meno di tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Kairat Almaty-Club Brugge
KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Mata, Sorokin, Africo, Tapalov; Kasabulat, Glazer, Gromyko, Ricardinho, Satpayev, Edmilson.
CLUB BRUGGE (4-3-3): Van den Heuvel; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Vanaken, Stankovic, Tzolis, Vetlesen, Tresoldi, Diakhon.