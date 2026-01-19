Pronostico Inter-Arsenal: il finale che piace a tutti

Inter-Arsenal è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non ha mai subito tre sconfitte di fila, l’Inter, nella prima fase di Champions League. E la squadra di Chivu, che viene da due debacle – Atletico Madrid e Liverpool, entrambe immeritate – cerca dei punti fondamentali per rimanere tra le prime otto e non fare gli spareggi.

L’Arsenal, primo in classifica in Premier League e primo in questo raggruppamento, è sicuro ormai di andare direttamente agli ottavi con i suoi 18 punti. Impossibile per le altre rientrare e magari qualcosa, anche se difficile, potrebbe pagare visti i molteplici impegni. Qualche cambio di formazione Arteta lo potrebbe fare, lo sappiamo, ma comunque rimane una squadra fortissima e, tra i nerazzurri, mancherà quel giocatore che l’ha decisa lo scorso anno, Calhanoglu, infortunato. L’obiettivo per i Gunners potrebbe essere quello di segnare un gol per toccare quota 400 nella massima competizione europea, magari con Martinelli, a segno da cinque gare di fila, cosa che non era mai riuscita a nessuno nella storia del club londinese. Servirà un Inter perfetta per uscire indenne, e come detto prima il fatto che gli inglesi siano qualificati un poco potrebbe aiutare. In ogni caso parliamo di una partita tra le squadre che hanno subito meno gol in questa manifestazione: quattro i padroni di casa, uno solo gli ospiti.

Come vedere Inter-Arsenal in diretta tv e in streaming