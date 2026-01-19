Pronostico Brighton-Bournemouth, la difesa balla troppo: numeri pazzeschi

Brighton-Bournemouth è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Si sfidano due club appartenenti a due città geograficamente molto vicine, entrambe situate sulla costa meridionale dell’Inghilterra, Brighton e Bournemouth. Aria di derby, dunque, nel posticipo della ventiduesima giornata di Premier League. Seagulls e Cherries peraltro non sono neanche troppo distanti in classifica. Nessuna delle due è coinvolta nella lotta per non retrocedere e, pur essendo rispettivamente undicesima e quindicesima, separate da tre lunghezze, non sono lontanissime dalla zona Europa. La classifica, nella cosiddetta “terra di mezzo”, continua infatti ad essere molto corta.

Il Brighton la scorsa settimana si è tolto una grande soddisfazione andando a vincere ad Old Trafford con il Manchester United (1-2) in FA Cup. Gli uomini di Fabian Hurzeler hanno approfittato del momento di transizione dei Red Devils – in panchina c’era il traghettatore Fletcher – per conquistare una vittoria che, oltre a consentirgli di andare avanti nella competizione (nel quarto turno i Seagulls affronteranno il Liverpool), è un’importante iniezione di fiducia.

Il Brighton non perde dallo scorso 27 dicembre e pochi giorni prima della gara di coppa con lo United era riuscito ad evitare pure la sconfitta nel match di campionato con l’altro Manchester, il City, fermato sull’1-1 all’Etihad Stadium. Insomma, Welbeck e compagni non se la passano affatto male, mentre i rossoneri non possono dire lo stesso.

Il Bournemouth da ottobre in poi ha vinto soltanto una partita, la vittoria per 3-2 ottenuta una settimana fa contro il Tottenham, e sembra un po’ involuto, soprattutto se confrontiamo il rendimento di quest’anno a quello delle ultime stagioni. Andoni Iraola deve intervenire al più presto per sistemare una difesa che ha subito ben 40 reti in 21 partite (in trasferta mai meno di due) ed ha dimostrato di essere inaffidabile anche una settimana fa nel 3-3 contro il Newcastle in FA Cup, incontro terminato con il trionfo delle Magpies ai calci di rigore. Non bisogna dimenticare neppure che il mercato ha appena privato il tecnico basco di uno dei suoi migliori giocatori, Semenyo, passato al City per oltre 70 milioni di euro.

Come vedere Brighton-Bournemouth in diretta tv e in streaming

Brighton-Bournemouth è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.47 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.46 su Sportbet.

Il pronostico

Negli ultimi cinque precedenti i gol complessivi non sono mai stati meno di tre ed anche stavolta ipotizziamo una gara movimentata. Si affrontano infatti due squadre dalla mentalità offensiva, che segnano con regolarità e che al tempo stesso subiscono parecchio, soprattutto le Cherries. Il Brigthon è leggermente favorito per i tre punti.

Le probabili formazioni di Brighton-Bournemouth

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Dunk, van Hecke, De Cuyper; Ayari, Gross; Gruda, Diego Gomez, Mitoma; Rutter.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Alex Jimenez, Kroupi, Tavernier; Evanilson.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2