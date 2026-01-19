Pronostici Cremonese-Verona: marcatore e tiri in porta

Cremonese-Verona, il pronostico sul marcatore e i tiratori del match: ecco tutte le dritte da analizzare

Separati da due punti in classifica e con la ferrea volontà di mettere distanza concreta rispetto alla zona retrocessione, Cremonese e Verona sono pronti a sfidarsi in un match aperto a diversi scenari. L’urgenza di classifica potrebbe orientare in un certo modo una gara nella quale non dovrebbero comunque mancare occasioni e colpi di scena.

In ottica marcatori la scelta ricade su Vardy. Decisivo quando il pallone scotta, l’ex Leicester può far saltare il banco da un momento all’altro con classe, tecnica e capacità di capitalizzare i momenti decisivi del match: i cinque gol messi a referto dall’ex Leicester, impreziositi da un XG del 3,32, rappresentano un punto di riferimento da cui partire.

Cremonese-Verona, i pronostici del match:

Occasioni e guizzi non dovrebbero comunque mancare in una contesa pronta ad esplodere da un momento all’altro: con la sua tecnica Giovane sarà chiamato a calamitare su di sé le redini di un attacco che non può prescindere dalla sua qualità.

Ipnotico soprattutto quando è in giornata, il brasiliano è andato alla conclusione in quarantatré occasioni centrando la porta in ventitré circostanze: con i padroni di casa che potrebbero optare per un blocco basso, l’opzione Over 1,5 tiri in porta plus non è da escludere.

Guizzante con i suoi inserimenti a fari spenti, alimentati da buone doti in termini balistici, Vandeputte è l’ultimo nome sul quale far convergere la nostra attenzione. Vero e proprio jolly dello scacchiere di Nicola, il centrocampista della Cremonese ha un XG dell’1,11: cifre non banali per un giocatore protagonista di undici reti, quattro delle quali indirizzate nello specchio.

Vardy marcatore plus; Giovane Over 1,5 tiri in porta plus e Vandeputte Over 0,5 si trovano a quota 12,32 su Goldbet.