Pronostico Torino-Roma: Baroni incarta di nuovo Gasperini

Torino-Roma è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Gasperini ha un problema e porta il nome di Baroni, tecnico del Torino. Nelle ultime due uscite ha sempre perso: sempre all’Olimpico e prima in campionato e poi in Coppa Italia, venendo eliminato. Il tecnico giallorossi vorrebbe la rivincita oggi in Piemonte, anche perché vorrebbe dire andare da solo al quarto posto dopo la sconfitta della Juve ieri sera a Cagliari. Ma il compito è davvero complicato.

Tante assenze e anche un debutto per la Roma: dal primo minuto giocherà Malen, l’attaccante arrivato in settimana e visti i problemi di Ferguson e Dovbyk (che si opererà) allora non ci sono altre possibilità. La Roma nell’ultimo periodo ha vinto contro Lecce e Sassuolo ma non ha convinto. Ci sono dei problemi strutturali e questo lo sappiamo. Ha delle qualità, importanti, ma il Torino potrebbe ritornare a fare punti in campionato. Baroni ha le mosse giuste, la tattica che permette di avere la meglio su Gasp. Ha trovato l’antidoto. E il Toro dal proprio canto ha bisogno di un’altra iniezione di fiducia, come tutti d’altronde.

Mettiamolo in chiaro, questa è una gara da tripla con Gasp che la può vincere pure. Ma andando a vedere appunto il passato, anche recente, e andando a vedere quello che è il momento del Toro, crediamo sia complicato per la Roma uscire con i tre punti. Il pronostico, infine, completo, ve lo diciamo sotto.

A differenza di quanto successo all’andata all’Olimpico (0-1) questa volta entrambe potrebbero trovare la via della rete come successo in Coppa Italia. E la quota è abbastanza alta. Il pareggio, infine, ci pare il risultato che può davvero venire fuori.

Le probabili formazioni di Torino-Roma

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Abouskhal; Adams, Ngonge.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soule, Dybala; Malen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2