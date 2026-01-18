Pronostico Lazio-Como: rivincita per l’Europa

Lazio-Como è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Una vittoria, quella che sarebbe la seconda consecutiva, permetterebbe alla Lazio di Maurizio Sarri di superare il Bologna in classifica ed essere a tre punti dalla zona Europa. Per come sono andate le cose in estate e per tutti i problemi che questa squadra ha avuto nel corso dei mesi, sarebbe clamoroso.

Non semplice, ma nemmeno impossibile. Perché dentro i biancocelesti c’è una voglia di rivincita importante dopo l’andata, quando il Como ha vinto due a zero alla prima giornata e ha iniziato un cammino incredibile fino al momento. La Lazio però in casa ha vinto contro la Juventus e contro il Milan in Coppa Italia e solamente contro il Napoli in generale ha fatto vedere di non essere all’altezza. Per il resto se l’è giocata con tutte e contro il Como può dire la propria. Anche perché Sarri recupererà Zaccagni, il capitano, un uomo chiave in questa squadra che dopo la squalifica si riprenderà il posto a sinistra lì davanti Fabregas invece – che ancora è arrabbiato per l’immeritata sconfitta contro il Milan – qualche assenza pesante ce l’ha. E quindi potrebbe pagare a caro prezzo. Il match si potrebbe decidere sulle corsie. Cancellieri potrebbe pure essere un’arma a sinistra, fascia nella quale il Como ha mostrato problematiche. O per meglio dire, si pensa forse troppo ad attaccare e poco a difendere. Insomma, crediamo fortemente che la Lazio potrebbe dare una certa continuità ai propri risultati.

Come vedere Lazio-Como in diretta tv e in streaming

Lazio-Como, in programma lunedì alle 20:45, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Lazio è quotata 2.80 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.87 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Forte di una fase difensiva non da ottavo posto, la Lazio si potrebbe prendere una vittoria senza subire reti. Sì, il Como davanti è forte ma potrebbe andare a sbattere su Romagnoli-Gila.

Le probabili formazioni di Lazio-Como

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.

COMOCOMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0