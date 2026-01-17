Pronostico Parma-Genoa: equilibrio perfetto come all’andata

Parma-Genoa è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La classifica è migliorata per entrambe nell’ultimo periodo ma guai a considerare la salvezza già acquisita. Sia il Parma che il Genoa sono in ogni caso sulla strada giusta per poter raggiungere l’obiettivo stagionale: la permanenza in massima serie. Le prossime settimane, tuttavia, saranno decisive per capire se emiliani e liguri abbiano le carte in regola per allontanarsi in maniera definitiva dalla zona rossa. Che nel caso dei gialloblù è distante otto lunghezze, più vicina invece per quanto riguarda il Grifone, a +5 sulla Fiorentina terzultima.

Entrambe sono reduci da prestazioni importanti: il Parma nel recupero infrasettimanale è stato capace di fermare il Napoli campione d’Italia, uscendo dal “Maradona” con un punto di platino, assolutamente insperato. La squadra di Carlos Cuesta contro gli azzurri ha dimostrato grande compattezza ma soprattutto un’organizzazione tattica davvero certosina, resistendo fino alla fine agli assalti degli uomini di Antonio Conte (0-0). I ducali avevano festeggiato anche nello scorso weekend, aggiudicandosi lo scontro diretto con il Lecce: in Salento il Parma ha saputo rimettere in piedi una partita che era iniziata nel peggiore dei modi – vantaggio dei giallorossi dopo appena un minuto – approfittando della follia del leccese Banda che si è fatto espellere nella ripresa, creando indirettamente le condizioni per la rimonta gialloblù (1-2).

Un Parma che continua a segnare con il contagocce (secondo peggior attacco) ma che al tempo stesso subisce pochissimo. E difatti è la squadra che ha incassato meno reti (22) tra quelle che al momento occupano la parte destra della classifica.

Dal’altro lato abbiamo un Genoa che sembra essersi messo alle spalle un dicembre complicato. I rossoblù nel nuovo anno non hanno ancora perso (due pareggi e una vittoria) e grazie al roboante 3-0 rifilato lunedì scorso al Cagliari hanno compiuto un altro piccolo passo verso la salvezza, salendo a quota 19 punti. I miglioramenti nella gestione De Rossi sono sotto gli occhi di tutti e che riguardano un po’ tutte le zone del campo: contro i sardi, per la prima volta da quando in panchina siede l’ex allenatore della Roma, la porta è rimasta inviolata. Anche per questo motivo non sono previsti cambiamenti nell’11 che sfiderà il Parma: in attacco De Rossi confermerà la coppia Vitinha-Colombo. Nella formazione ducale le novità saranno i ritorni dal 1′ di Corvi e Pellegrino.

Il pronostico

Il Parma sta bene ed è in fiducia, con l’autostima che si è ulteriormente alzata dopo l’impresa di Napoli. Ma si può dire lo stesso del Genoa, imbattuto da tre giornate e reduce da una vittoria schiacciante in un importante scontro diretto. Ipotizziamo dunque un match molto equilibrato, in cui un punto potrebbe far comodo ad entrambe vista la situazione di classifica: stuzzica l’ipotesi pareggio, risultato che peraltro si è già verificato all’andata (0-0). I ducali segnano poco ma al contempo sono solidissimi dietro: il numero dei gol complessivi sarà quasi certamente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Parma-Genoa

PARMA (5-3-2): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Estevez; Oristanio, Pellegrino.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertson, Martin; Vitinha, Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1