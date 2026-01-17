Pronostico Cagliari-Juventus: effetto Spalletti anche in Sardegna

Cagliari-Juventus è una partita valida per la ventunesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Prosegue senza soluzioni di continuità la luna di miele tra Luciano Spalletti e la Juventus. Lunedì scorso i bianconeri hanno messo a segno un’altra vittoria, addirittura la quinta nelle ultime sei giornate, prendendo a pallate la Cremonese all’Allianz Stadium (5-0). Probabilmente una delle migliori prestazioni stagionali quella offerta con i grigiorossi, dominati dall’inizio alla fine. Ancora in gol il centravanti canadese David, per la seconda gara di fila. Riscattato il rigore sbagliato con il Lecce che gli aveva procurato non poche critiche.

Ciò che conta di più, per l’allenatore di origini toscane, è il fatto che la sua Juventus sembra crescere partita dopo partita ed acquisire sempre maggiore consapevolezza. Netto il miglioramente rispetto all’era Tudor, in cui la Signora non aveva mai avuto questa continuità di rendimento.

I bianconeri adesso sono quarti, a pari punti (39) con la Roma. E c’è chi è tornato a considerarli per quanto riguarda la lotta scudetto.

Sì, perché se la Juve dovesse continuare su questi ritmi potrebbe tranquillamente dire la sua: molto dipenderà anche dai rinforzi che arriveranno dal mercato invernale. Intanto, prima di due importanti sfide ravvicinate contro Benfica (Champions League) e Napoli (campionato), gli uomini di Spalletti testeranno i progressi nella trasferta di Cagliari, che nasconde qualche insidia di troppo. I sardi hanno incassato due sconfitte nelle ultime tre giornate e sono tornati a ballare pericolosamente sopra la zona rossa: la Fiorentina terzultima rimane distante 5 punti ma rilassarsi troppo sarebbe pericoloso. Da dimenticare la prestazione di lunedì scorso nello scontro salvezza con il Genoa a Marassi: i rossoblù sono crollati contro una diretta concorrente mostrando evidenti limiti nelle due fasi di gioco. I gol subiti iniziano a diventare troppi: quella del Cagliari è la quarta peggior difesa del torneo con trenta reti incassate.

Fabio Pisacane contro la Juventus non avrà Belotti, Felici e Folorunsho, mentre Deiola è in forte dubbio. Davanti toccherà di nuovo a Kiliçsoy, supportato da Esposito e Luvumbo. Dall’altro lato, Spalletti dovrebbe ritrovare Gatti e Conceiçao, che si accomoderanno in panchina. A centrocampo Thuram favorito su Koopmeiners.

Come vedere Cagliari-Juventus in diretta tv e in streaming

Cagliari-Juventus è in programma sabato alle 20:45 all’Unipol Domus di Cagliari e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Cagliari-Juventus anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria della Juventus è quotata a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Sportbet. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.95 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet.

Il pronostico

Difficile non dare fiducia a questa Juventus, che dovrebbe riuscire a portare via i tre punti anche dalla Sardegna contro un Cagliari incapace di trovare una soluzione ai problemi difensivi. Dal 2020 in poi, del resto, i rossoblù hanno evitato la sconfitta solamente in due occasioni contro la Signora, che da allora hanno affrontato ben 10 volte. Attese almeno tre reti complessive all’Unipol Domus.

Le probabili formazioni di Cagliari-Juventus

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Mazzitelli, Adopo, Prati; Esposito, Kilicsoy, Luvumbo.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2