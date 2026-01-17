Pronostico Augsburg-Friburgo: il gol è sicuro

Augsburg-Friburgo è una partita valida per la diciottesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La sconfitta contro il Lipsia – che ci può stare – ha chiuso una striscia di 4 risultati utili di fila per il Friburgo che si è un po’ allontanato dalla zona Europa. Ma le speranze non sono tutte state riposte in un cassetto, con diverse partite da giocare ci sono ancora delle possibilità di rientrare.

A patto che il passaggio a vuoto nella scorsa settimana rimanga tale. Certo, l’Augsburg – avanti solamente di tre punti rispetto alla zona retrocessione – ha bisogno di una boccata d’ossigeno pure per tirarsi fuori da una situazione di classifica complicata. I padroni di casa non vincono dal 6 dicembre quando hanno battuto in maniera pure inaspettata il Leverkusen. Da quel momento 2 sconfitte e 2 pareggi ma, davanti al pubblico amico, vengono da una striscia di 8 punti in quattro match. In poche parole la salvezza la stanno costruendo appunto dentro il proprio stadio.

In aiuto del Friburgo, una squadra che ha delle qualità tecniche importanti, arrivano i numeri negli scontri diretti: nelle ultime sei uscite solamente una volta i bianconeri hanno perso. Un cammino importante che crediamo possa continuare anche nel tardo pomeriggio di domenica. No, non ci aspettiamo sicuramente una vittoria dei padroni di casa, c’è da dirlo.

Come vedere Augsburg-Friburgo in diretta tv e streaming

La sfida Augsburg-Friburgo è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nonostante l’Augsburg nelle ultime quattro partite giocate in casa non ha mai preso il gol che ha aperto la sfida, crediamo che, questa volta, possa succedere. Il Friburgo vuole riprendere il cammino per cercare la zona Europa. Magari non vinceranno gli ospiti ma torneranno a casa con un risultato positivo. La gara, in ogni caso, regalerà almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Augsburg-Friburgo

AUGSBURG (4-2-3-1): Dahmen; Banks, Schlotterbeck, Zesiger; Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannoulis; Kade, Claude-Maurice; Gregoritsch.

FRIBURGO (3-4-2-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Jung, Makengo; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1