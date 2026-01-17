Pronostici Cagliari-Juventus: la doppia ammoniti

Cagliari-Juventus, i pronostici legati ai possibili ammoniti della sfida in programma in terra sarda: ecco i nostri consigli

Snodo molto importante per il cammino della Juventus in campionato, la sfida contro il Cagliari pone in dote non poche indicazioni. Abituata a pressare i portatori di palla avversaria con un blocco compatto nella zona nevralgica del campo, i padroni di casa obbligheranno i bianconeri a proporre una trasmissione di palla fulminea.

Con il passare dei minuti, però, la maggior qualità degli uomini di Spalletti dovrebbe venir fuori mettendo i rossoblu nelle condizioni di spendere qualche fallo in più. In questo senso, alla solita fisicità, la mediana della “Vecchia Signora” sta aggiungendo anche spunti qualitativi non indifferenti.

Se in giornata, i vari Miretti e Thuram potrebbero creare non pochi grattacapi al centrocampo di Pisacane che rischia di finire fuori giri. A tal proposito, occhio al profilo di Prati alla voce cartellini: già ammonito in quattro circostanze, il jolly del Cagliari va spesso in tackles (come mostrano i ventitré interventi effettuati).

Molto più propenso ad interdire che a proporre gioco, uno degli uomini mercato dei sardi rischia dunque di finire sul taccuino di casa dell’arbitro Massa (che dalla sua una media di 4,62 gialli estratti a partita).

Cagliari-Juventus, i pronostici del match: attenzione alle fasce

Letteralmente devastante nella gara d’andata, Marco Palestra potrebbe fare la differenza anche stasera. Strepitoso quando ha la possibilità di dare impulso ai cavalli del suo motore, l’esterno di proprietà dell’Atalanta se la vedrà con Cambiaso.

Protagonista di un paio di prestazioni tutt’altro che entusiasmante, l’ex Bologna dovrebbe patire e non poco la freschezza atletica e la velocità del suo dirimpettaio. Non proprio un fulmine di guerra soprattutto nel posizionamento difensivo, il laterale di Spalletti sarà chiamato a farsi “spazio” anche con le cattive: il giallo è dietro l’angolo.

Prati e Cambiaso ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 17,65 su Goldbet.