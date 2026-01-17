I pronostici di sabato 17 gennaio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di sabato 17 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1

Il Manchester United, all’indomani della sconfitta – e della conseguente eliminazione – in FA Cup con il Brighton, ha scelto il sostituto di Ruben Amorim, colui che traghetterà i Red Devils (almeno) fino a fine stagione. Si tratta di Michael Carrick, uno dei grandi protagonisti dell’epoca d’oro di sir Alex Ferguson. Uno che con la maglia dello United ha giocato più di 400 partite, che conosce molto bene la piazza e soprattutto sa quanto sia esigente avendo vissuto ere ben più gloriose.

Lo attende un battesimo di fuoco: pronti, via e subito uno scoppiettante derby ad Old Trafford con l’odiatissimo Manchester City. I Red Devils non vincono dal giorno di Santo Stefano: dal successo con il Newcastle del 26 dicembre hanno inanellato tre pareggi di fila, l’ultimo un 2-2 in casa del Burnley con Darren Fletcher nelle vesti di traghettatore in panchina.

La squadra di Guardiola, imbattuta in tutte le competizioni ormai da novembre, è leggermente favorita ma stavolta i Red Devils almeno una rete dovrebbero riuscire a segnarla.

I pronostici sulle altre partite

La vittoria contro il Lecce ha mandato l’Inter a +6 sul Napoli. Una vittoria timbrata Pio Esposito che ha permesso a Chivu di piazzare la prima vera fuga in questa stagione rispetto ai campioni d’Italia. Sì, c’è sempre il Milan (e anche la Juve se mantiene questo ritmo potrebbe rientrare) ma non pensiamo di dire fandonie se scriviamo che la formazione nerazzurra sia favorita per la vittoria finale.

Adesso c’è da continuare a battere le “piccole” o quelle di metà classifica, come l’Udinese. Il calendario pare essere in discesa per i nerazzurri che hanno pure una certa volontà di prendersi una rivincita nei confronti dei bianconeri friulani che alla seconda giornata di questo campionato hanno spugnato San Siro grazie alla rete di Atta. Un colpaccio vero e proprio quello della truppa di Runjaic, anche se sabato pomeriggio, senza Zaniolo (si è operato) sarà durissima opporre resistenza.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + GOL in Manchester United-Manchester City, Premier League, ore 13:30

Vincenti

INTER (in Udinese-Inter, Serie A, ore 15:00)

(in Udinese-Inter, ore 15:00) NAPOLI (in Napoli-Sassuolo, Serie A, ore 18:00)

(in Napoli-Sassuolo, ore 18:00) LIVERPOOL (in Liverpool-Burnley, Premier League, ore 16:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Tottenham-West Ham , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Real Madrid-Levante , Liga, ore 16:15

, Liga, ore 16:15 Lipsia-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Chelsea-Brentford , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Betis-Villarreal , Liga, ore 21:00

, Liga, ore 21:00 Hoffenheim-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Sunderland-Crystal Palace, Premier League, ore 16:00