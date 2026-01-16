Pronostico Udinese-Inter: rivincita per rimanere staccati

Udinese-Inter è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La vittoria contro il Lecce ha mandato l’Inter a +6 sul Napoli. Una vittoria timbrata Pio Esposito che ha permesso a Chivu di piazzare la prima vera fuga in questa stagione rispetto ai campioni d’Italia. Sì, c’è sempre il Milan (e anche la Juve se mantiene questo ritmo potrebbe rientrare) ma non pensiamo di dire fandonie se scriviamo che la formazione nerazzurra sia favorita per la vittoria finale.

Adesso c’è da continuare a battere le “piccole” o quelle di metà classifica, come l’Udinese. Il calendario pare essere in discesa per i nerazzurri che hanno pure una certa volontà di prendersi una rivincita nei confronti dei bianconeri friulani che alla seconda giornata di questo campionato hanno spugnato San Siro grazie alla rete di Atta. Un colpaccio vero e proprio quello della truppa di Runjaic, anche se sabato pomeriggio, senza Zaniolo (si è operato) sarà durissima avere la meglio sull’Inter. Contro il Lecce Chivu ha pure fatto turnover e non dovrà pensare alla gara di Champions della prossima settimana contro l’Arsenal. Quindi in campo ci andranno i migliori, solamente qualche cambio ma niente di particolare.[/caption]

Il momento è quello che potrebbe decidere la stagione, e lo sanno tutti. Perché gli impegni sono opposti rispetto alle dirette inseguitrici e i nerazzurri sentono l’odore del sangue. Insomma ci aspettiamo una squadra affamata e vogliosa di continuare a tenere aperta la scia. E poi lo sappiamo tutti che l’Inter al momento ha la rosa migliore del campionato.

Come vedere Udinese-Inter in diretta tv e in streaming

Udinese-Inter, in programma sabato alle 15, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Inter ha un valore di 1.43 su Goldbet e Lottomatica e 1.41 su SportBet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Inter vincente, per prendersi la rivincita e per rimanere in testa alla classifica mantenendo la distanza di sicurezza rispetto a tutte le altre. Una gara che i nerazzurri porteranno a casa e che potrebbe pure regalare almeno tre reti complessive. Ma il rischio non c’è se si punta sul 2.

Le probabili formazioni di Udinese-Inter

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zaoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Kamara; Davis, Gueye.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhytaryan, Dimarco; Lautaro, Esposito.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2