Pronostico Bari-Juve Stabia: ecco la quota che stuzzica

Bari-Juve Stabia è una partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Un’annata maledetta. Proprio nell’anno in cui la società compie 100 anni. Il Bari è in crisi profonda. Da quando ha mancato la Serie A dopo la sconfitta nel playoff contro il Cagliari a pochi secondi dal termine della partita i galletti non si sono più ripresi, inanellando una serie di scelte sbagliate che vengono continuamente pagate.

Si gioca la panchina Vivarini contro la Juve Stabia (si parla già di un possibile ritorno di Longo) e non sarà facile contro le Vespe campane avere la meglio. Sono 4 i risultati utili degli stabiesi, poco fuori la zona playoff, una situazione quindi molto importante e da tenere in considerazione per la Juve Stabia, che sogna di entrare alla fine dell’anno dentro quel nugolo di formazioni che si giocano l’accesso alla Serie A. Il Bari, invece, ha pensieri opposti: l’obiettivo sarebbe quello di evitare i playout (la classifica non condanna) ma i biancorossi non vincono una partita in campionato dallo scorso 2 novembre contro il Cesena. Tantissimo tempo e questo non permette ovviamente di stare in nessun modo tranquilli.

Non vediamo ad oggi la possibilità di un Bari vincente. Ci sono troppe pressioni in questo momento e non aiutano di certo la squadra. Crediamo quindi che la Juve Stabia si possa portare a casa un altro risultato utile, e non sarebbe male per i propri obiettivi.

Come vedere Bari-Juve Stabia in diretta tv e in streaming

Bari-Juve Stabia, in programma sabato alle 19:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Oltre il pareggio, che ci pare possa essere il risultato più seguibile, stuzzica e anche molto la quota – che vale due volte la posta quasi su tutti i bookmaker – del Gol. Sì, entrambe a segno.

Le probabili formazioni di Bari-Juve Stabia

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Pucino, Meroni, Cistana; Mane, Verreth, Braunoder, Dickmann; Castovilli, Maggiore; Gytkjaer.

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Leone, Mosti, Correia, Cacciatore; Maistro, Candellone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1