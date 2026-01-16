Pronostici Serie B 17 gennaio ore 15:00: due incroci d’alta classifica

Serie B, turno scoppiettante in cadetteria con due big match che andranno in scena in contemporanea. Riflettori puntati su Monza-Frosinone: i ciociari sognano il colpaccio per andare in fuga.

Turno potenzialmente esplosivo in cadetteria: sabato pomeriggio sono in programma due big match che riguardano i piani alti della classifica. Prima contro terza e seconda contro quinta, vale a dire Monza-Frosinone e Venezia-Catanzaro. Riflettori ovviamente puntati sul Brianteo, dove si contenderanno i tre punti due delle principali candidate alla promozione diretta. Se fino a qualche mese fa sembrava il Monza la squadra da battere, oggi i ciociari hanno preso il posto dei brianzoli: dopo 19 giornate il Frosinone di Massimiliano Alvini è in cima alla classifica con 4 punti di vantaggio sulla terzo posto, occupato proprio dagli uomini di Paolo Bianco.

La sosta di sicuro non ha fatto bene al Monza. I biancorossi, dopo due vittorie di fila, hanno nuovamente inciampato, stavolta in casa della Virtus Entella, che una settimana fa ha avuto la meglio 1-0. Un ko che è costato caro a Pessina e compagni, sorpassati al secondo posto dal Venezia. Il Frosinone invece ha allungato la striscia di risultati utili – i giallazzurri non perdono da ottobre – aggiudicandosi uno scontro diretto molto combattuto con il Catanzaro (2-0), rimasto in dieci uomini da inizio secondo tempo. Alvini adesso sogna la rivincita – una delle due sconfitte stagionali è arrivata all’andata con il Monza – e, forte del miglior rendimento in trasferta (21 punti su 41 totali), dovrebbe riuscire a strappare almeno un punto nel big match dell’U-Power Stadium, in cui entrambe andranno verosimilmente a segno.

Il Venezia, nel frattempo, spera in un eventuale pareggio. I lagunari vengono da quattro vittorie di fila – l’ultima contro la Reggiana al Mapei Stadium – e partono favoriti anche contro il Catanzaro. In casa nessuno ha collezionato più punti degli arancioneroverdi, che in Serie B peraltro non hanno mai perso nelle dieci sfide disputate al “Penzo” con i calabresi.

In zona playoff ha fatto capolino pure l’Empoli, che punta alla rimonta dopo un girone d’andata al di sotto delle aspettative. I toscani sono imbattuti da tre giornate (due vittorie esterne oltre ad un pareggio casalingo con il Frosinone) e mettono nel mirino altri tre punti con il Sudtirol, tornato a respirare grazie al successo nello scontro salvezza con lo Spezia, battuto 2-1 a Bolzano. Gli altoatesini in trasferta fanno più fatica: l’ultima affermazione risale a 11 giornate fa.

Le previsioni sulle altre partite

Avellino e Carrarese al momento sono nella cosiddetta “terra di nessuno”, fuori sia dalla zona playoff che da quella playout e divisi da appena due punti. La vittoria con la Sampdoria al Partenio ha riportato il sorriso nell’ambiente biancoverde, che non esultava ormai da fine novembre.

Il 2026 è iniziato bene anche per gli apuani, che una settimana fa hanno castigato 1-0 il Bari. Difficile individuare una chiara favorita in questo match, sebbene davanti ai propri tifosi gli irpini abbiano una marcia in più. Occhio al segno “gol”, dal momento che l’andata terminò con un rocambolesco 4-3 per la squadra di Raffaele Biancolino, corsara in Toscana. Chiudiamo con il “quasi-derby” tra Padova e Mantova: più continui i biancoscudati, che difatti si sono avvicinati ai playoff grazie all’importante successo per 2-0 sul Modena nella prima giornata dell’anno nuovo. I gol non dovrebbero mancare.

