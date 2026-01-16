I pronostici di venerdì 16 gennaio: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 16 gennaio, ci sono gli anticipi di Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1 più tre partite di Saudi Pro League

Marcia sempre più veloce l’Atalanta di Raffaele Palladino. Da quando in panchina c’è l’ex tecnico della Fiorentina la Dea ha cambiato pelle e viaggia quasi ai ritmi a cui ci aveva abituati durante l’irripetibile gestione Gasperini. Tutt’altra cosa rispetto a quanto visto nei primi mesi della nuova stagione con Ivan Juric al timone.

Delle 12 partite disputate dal cambio di guida tecnica i nerazzurri ne hanno vinte nove tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Le uniche sconfitte sono arrivate con Napoli, Inter e Verona (soprendente solo quella con gli scaligeri).

Quest’Atalanta ha tutto per fare il colpaccio a Pisa ed allungare la striscia vincente. Palladino punterà di nuovo sulla difesa: per una squadra che fa molta fatica a fare gol come quella toscana si prospetta una serata complicata, l’ennesima davanti al proprio pubblico.

I pronostici sulle altre partite

Sei sconfitte nelle ultime sette partite di campionato. Un cammino incredibilmente brutto per il Monaco. Sì, in Coppa di Francia – contro una squadra di categoria inferiore – è arrivato il passaggio del turno. Ma questo non ha sicuramente messo a tacere le polemiche che ci sono in questo momento. E il Lorient è un avversario temibile. Ma alla fine il Monaco – in una gara da almeno un gol per squadra – dovrebbe riuscire a prendersi tre punti pesantissimi per rilanciare il proprio cammino.

La delusione per essere stati eliminati dalla Coppa di Francia con largo anticipo – e anche in un derby che sembrava scritto – non aiuta sicuramente il Lille ad affrontare questa sfida al Psg. Una sfida che i parigini negli ultimi dieci confronti hanno vinto la bellezza di nove volte. Questa sfida non dovrebbe fare eccezione, all’interno di una partita da almeno tre gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Espanyol-Girona, Liga, ore 21:00

Vincenti

MONACO (in Monaco-Lorient, Ligue 1, ore 19:00)

(in Monaco-Lorient, ore 19:00) ATALANTA (in Pisa-Atalanta, Serie A, ore 20:45)

(in Pisa-Atalanta, ore 20:45) PSG (in PSG-Lille, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Ittihad-Al Ettifaq , Saudi Pro League, ore 18:30

, Saudi Pro League, ore 18:30 Club Brugge-La Louvière , Pro League Belgio, ore 20:45

, Pro League Belgio, ore 20:45 Sporting CP-Casa Pia, Primeira Liga, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Eintracht Braunschweig-Magdeburg , Zweite Liga, ore 18:30

, Zweite Liga, ore 18:30 Werder Brema-Eintracht Francoforte , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 Fortuna Düsseldorf-Arminia Bielefeld, Zweite Liga, ore 18:30

Comparazione quota totale (gol + over): 12.55 GOLDBET ; 12.99 SPORTBET; 12.55 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Monaco-Lorient, Ligue 1, ore 19:00