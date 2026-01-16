I pronostici del weekend (17-18 gennaio): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, ventunesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga. Vittorie in arrivo per queste big: Napoli, Liverpool e Real Madrid, tre punti alla portata anche per Lens e Aston Villa.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Chelsea-Brentford, Real Sociedad-Barcellona, Real Madrid-Levante, Manchester United-Manchester City e Fortuna Sittard-PSV.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Real Betis-Villarreal, Hoffenheim-Bayer Leverkusen, Bologna-Fiorentina, Leeds-Fulham e Lipsia-Bayern Monaco.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Chelsea-Brentford, Premier League, sabato 16:00

• Real Sociedad-Barcellona, Liga, domenica 21:00

• Real Madrid-Levante, Liga, sabato 14:00

• Manchester United-Manchester City, Premier League, sabato 13:30

• Fortuna Sittard-PSV, Eredivisie, sabato 20:00

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Napoli (in Napoli-Sassuolo, Serie A, sabato 18:00)

• Liverpool (in Liverpool-Burnley, Premier League, sabato 16:00)

• Real Madrid (in Real Madrid-Levante, Liga, sabato 21:00)

• Lens (in Lens-Auxerre, Ligue 1, sabato 17:00)

• Aston Villa (in Aston Villa-Everton, Premier League, domenica 17:30)

Comparazione quota totale (gol + over): 67.44 GOLDBET ; 64.53 SPORTBET; 67.44 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

• Real Betis-Villarreal, Liga, sabato 21:00

• Hoffenheim-Bayer Leverkusen, Bundesliga, sabato 15:30

• Bologna-Fiorentina, Serie A, domenica 15:00

• Leeds-Fulham, Premier League, sabato 16:00

• Lipsia-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 18:30