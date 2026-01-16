I pronostici del weekend (17-18 gennaio): Serie A e campionati esteri

di

I pronostici del weekend, ventunesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga. Vittorie in arrivo per queste big: Napoli, Liverpool e Real Madrid, tre punti alla portata anche per Lens e Aston Villa.

I pronostici del weekend (17-18 gennaio): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Chelsea-Brentford, Real Sociedad-Barcellona, Real Madrid-Levante, Manchester United-Manchester City e Fortuna Sittard-PSV.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Real Betis-Villarreal, Hoffenheim-Bayer Leverkusen, Bologna-Fiorentina, Leeds-Fulham e Lipsia-Bayern Monaco.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Chelsea-Brentford, Premier League, sabato 16:00
Real Sociedad-Barcellona, Liga, domenica 21:00
Real Madrid-Levante, Liga, sabato 14:00
Manchester United-Manchester City, Premier League, sabato 13:30
Fortuna Sittard-PSV, Eredivisie, sabato 20:00
Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Napoli (in Napoli-Sassuolo, Serie A, sabato 18:00)
Liverpool (in Liverpool-Burnley, Premier League, sabato 16:00)
Real Madrid (in Real Madrid-Levante, Liga, sabato 21:00)
Lens (in Lens-Auxerre, Ligue 1, sabato 17:00)
Aston Villa (in Aston Villa-Everton, Premier League, domenica 17:30)
Partite da almeno un gol per squadra

Real Betis-Villarreal, Liga, sabato 21:00
Hoffenheim-Bayer Leverkusen, Bundesliga, sabato 15:30
Bologna-Fiorentina, Serie A, domenica 15:00
Leeds-Fulham, Premier League, sabato 16:00
Lipsia-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 18:30
