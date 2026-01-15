Pronostico Sunderland-Crystal Palace: il cammino rimane immacolato

Sunderland-Crystal Palace è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Alla ricerca della continuità. Sunderland e Cristal Palace sono due formazioni che in questa stagione non sono mai riuscite, praticamente, a dare un senso concreto al proprio campionato. Due squadre che non lottano per la salvezza, ovviamente, ma che hanno delle grosse ed evidenti difficoltà a trovare un filo conduttore.

Gli ospiti, inoltre, hanno già lasciato il cammino in Fa Cup – trofeo conquistato nel 2025 – eliminati da una squadra di sesta serie allenata dal fratello di Rooney. No, le cose non stanno andando benissimo in stagione e si spera per loro che questo 2026 possa regalare qualche soddisfazione. C’è un serio problema invece nel Sunderland che riguarda il reparto offensivo: i padroni di casa infatti sono la squadra che ha segnato meno in campionato dallo scorso mese di dicembre, solamente quattro esultanze portate a casa. Troppo poche non solo per raggiungere gli obiettivi prefissati ma anche per togliersi qualche soddisfazione nel corso dell’anno. Evidente che questo match, quindi, metta di fronte delle formazioni che stanno giocando al “vorrei ma non posso”.

Il Sunderland, comunque, forte di due punti avanti, potrebbe sfruttare il fattore campo: mai nessuna squadra fino al momento è riuscita a prendere la vittoria in casa dei biancorossi. Quindi, alla fine della fiera, ci pare di poter assolutamente affermare che siano Le Fee e compagni i favoriti.