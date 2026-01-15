Pronostico Sunderland-Crystal Palace: il cammino rimane immacolato

Sunderland-Crystal Palace è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Alla ricerca della continuità. Sunderland e Cristal Palace sono due formazioni che in questa stagione non sono mai riuscite, praticamente, a dare un senso concreto al proprio campionato. Due squadre che non lottano per la salvezza, ovviamente, ma che hanno delle grosse ed evidenti difficoltà a trovare un filo conduttore.
Gli ospiti, inoltre, hanno già lasciato il cammino in Fa Cup – trofeo conquistato nel 2025 – eliminati da una squadra di sesta serie allenata dal fratello di Rooney. No, le cose non stanno andando benissimo in stagione e si spera per loro che questo 2026 possa regalare qualche soddisfazione. C’è un serio problema invece nel Sunderland che riguarda il reparto offensivo: i padroni di casa infatti sono la squadra che ha segnato meno in campionato dallo scorso mese di dicembre, solamente quattro esultanze portate a casa. Troppo poche non solo per raggiungere gli obiettivi prefissati ma anche per togliersi qualche soddisfazione nel corso dell’anno. Evidente che questo match, quindi, metta di fronte delle formazioni che stanno giocando al “vorrei ma non posso”.
Il Sunderland, comunque, forte di due punti avanti, potrebbe sfruttare il fattore campo: mai nessuna squadra fino al momento è riuscita a prendere la vittoria in casa dei biancorossi. Quindi, alla fine della fiera, ci pare di poter assolutamente affermare che siano Le Fee e compagni i favoriti.
Come vedere Sunderland-Crystal Palace in diretta tv e in streaming
La sfida Sunderland-Crystal Palace è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Sunderland è quotata 2.65 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.80 su GoldBet e Lottomatica e 1.80 su SportBet.
-
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
In primis ci aspettiamo almeno una rete per squadra. Poi, per il cammino interno che il Sunderland è riuscito a piazzare fino al momento, sono i padroni di casa i favoriti che potrebbero avvicinare la salvezza (cosa che praticamente è già stata conquistata) in maniera aritmetica.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Sunderland-Crystal Palace
SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Alderete; Geertruida, Xhaka; Rigg, Le Fee, Adingra; Brobbey.
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Canvot, Lacroix, Guehi; Devenny, Wharton, Hughes, Mitchell; Johnson, Pino; Mateta.