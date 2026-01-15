I pronostici di giovedì 15 gennaio: Serie A, Bundesliga e Coppa del Re

I pronostici di giovedì 15 gennaio, si recupera la partita tra Como e Milan in Serie A, si gioca pure in Bundesliga e Coppa del Re

Contro due squadre che stanno lottando per non retrocedere, Genoa e Fiorentina, il Milan ha rischiato di rimanere clamorosamente a mani vuote. In entrambe le occasioni la squadra di Massimiliano Allegri è riuscita ad evitare la sconfitta nei minuti finali: con i rossoblù, nel turno infrasettimanale, era stato Leao a riportare il risultato in parità in pieno recupero, sebbene qualche minuto dopo il Genoa avrebbe graziato i rossoneri tirando alle stelle il potenziale rigore dell’1-2 con Stanciu.

A Firenze il copione non è cambiato poi così tanto: la Viola, se fossimo nell’ambito del pugilato, avrebbe meritato ai punti contro un Milan timido e sprecone – due occasioni gettate alle ortiche nel primo tempo con Pulisic – che ha portato via un pari dalla Toscana grazie ad un guizzo di Nkunku allo scoccare del novantesimo. Poi, a tempo praticamente scaduto, la traversa di Brescianini, quasi ad emulare il rigoraccio del Genoa.

Un Milan molto poco brillante nelle ultime uscite. E pure alle prese con tante assenze. Il Como dovrebbe riuscire ad evitare quanto meno la sconfitta, sfruttando fattore campo, solidità difensiva (seconda miglior difesa) e gioco collaudato. Gara da almeno una rete per parte.

Contro il Como non sarà arrivata la vittoria, sfiorata per un soffio, ma il Bologna ha dimostrato di essere in via di guarigione. Con un po’ di coraggio si può dare fiducia alla squadra di Italiano, che peraltro ha vinto due delle ultime tre sfide con l’Hellas in campionato. Attesi almeno due gol complessivi nel recupero del “Bentegodi”: entrambe andranno verosimilmente a segno.

I pronostici sulle altre partite

Un Augusta che cerca di rimanere in corsa per la salvezza, non affronta forse quella che è la squadra migliore in questo momento: parliamo infatti di un Union Berlino che vive un ottimo stato di forma che ha chiuso il 2025 con tre vittore di fila e che ha iniziato il 2026 con un pareggio contro il Mainz. Non ci sono negli ospiti ambizioni europee, c’è da dirlo. Ma se l’appetito vien mangiando diciamo che il momento è sicuramente positivo.

Il segno GOL quando si sono affrontate queste due squadre è uscito poche volte. Ma i numeri soprattutto difensivi dell’Augusta spingono verso questa soluzione abbastanza alta come quota, pure.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Como-Milan, Serie A, ore 20:45

Vincenti

HEERENVEEN (in Heerenveen-RKC, Coppa d’Olanda, ore 18:45)

(in Heerenveen-RKC, ore 18:45) BARCELLONA (in Racing Santander-Barcellona, Coppa del Re, ore 21:00)

(in Racing Santander-Barcellona, ore 21:00) BOLOGNA (in Verona-Bologna, Serie A, ore 18:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Besiktas-Ankara Keciorengucu , Super Lig, ore 18:30

, Super Lig, ore 18:30 Sparta Rotterdam-Volendam , Coppa d’Olanda, ore 21:00

, Coppa d’Olanda, ore 21:00 Racing Santander-Barcelona, Coppa del Re, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Augburg-Union Berlino , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 Como-Milan, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (gol + over): 9.65 GOLDBET ; 10.42 SPORTBET; 9.65 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Como-Milan, Serie A, ore 20:45