Pronostico Psg-Lille: almeno per una notte in testa

Psg-Lille è una partita della diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

La delusione per essere stati eliminati dalla Coppa di Francia con largo anticipo – e anche in un derby che sembrava scritto – non aiuta sicuramente il Lille ad affrontare questa sfida al Psg. Una sfida che i parigini negli ultimi dieci confronti hanno vinto la bellezza di nove volte.

Per una notte la squadra di Luis Enrique – che comunque ha alzato il primo trofeo della stagione vincendo la Supercoppa in Kuwait ai rigori contro il Marsiglia – tornerà in testa alla classifica del campionato francese superando il Lens che ha fatto 40 punti fino al momento e che sogna il colpo grosso o almeno, per meglio dire, rimanere in corsa il più possibile per il titolo. Ora, in un altro momento, e senza il dente avvelenato che hanno i padroni di casa, forse il Lille avrebbe potuto sperare di uscire indenne, sfruttando soprattutto le amnesie difensive della squadra campione d’Europa. Ma pensare che Dembele e compagni possano perdere due match interni nello spazio di pochi giorni ci pare una cosa fuori dal normale, una cosa che esce praticamente dalle grazie di Dio. E infatti non sarà per niente così. Anzi.

Vediamo un Psg molto molto favorito e voglioso di mettersi alle spalle la delusione arrivata all’inizio di questa settimana. Come detto ci sono anche i precedenti che aiutano e pure parecchio a leggere questa partita: per il Lille è quasi un tabù questo incontro. In poche parole, in casa Psg, ricomincerò la corsa a prendersi il titolo di casa, che poi è uno dei più scontati in giro per l’Europa.

