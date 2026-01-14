Pronostico Psg-Lille: almeno per una notte in testa

Psg-Lille è una partita della diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
La delusione per essere stati eliminati dalla Coppa di Francia con largo anticipo – e anche in un derby che sembrava scritto – non aiuta sicuramente il Lille ad affrontare questa sfida al Psg. Una sfida che i parigini negli ultimi dieci confronti hanno vinto la bellezza di nove volte.
Per una notte la squadra di Luis Enrique – che comunque ha alzato il primo trofeo della stagione vincendo la Supercoppa in Kuwait ai rigori contro il Marsiglia – tornerà in testa alla classifica del campionato francese superando il Lens che ha fatto 40 punti fino al momento e che sogna il colpo grosso o almeno, per meglio dire, rimanere in corsa il più possibile per il titolo. Ora, in un altro momento, e senza il dente avvelenato che hanno i padroni di casa, forse il Lille avrebbe potuto sperare di uscire indenne, sfruttando soprattutto le amnesie difensive della squadra campione d’Europa. Ma pensare che Dembele e compagni possano perdere due match interni nello spazio di pochi giorni ci pare una cosa fuori dal normale, una cosa che esce praticamente dalle grazie di Dio. E infatti non sarà per niente così. Anzi.
Vediamo un Psg molto molto favorito e voglioso di mettersi alle spalle la delusione arrivata all’inizio di questa settimana. Come detto ci sono anche i precedenti che aiutano e pure parecchio a leggere questa partita: per il Lille è quasi un tabù questo incontro. In poche parole, in casa Psg, ricomincerò la corsa a prendersi il titolo di casa, che poi è uno dei più scontati in giro per l’Europa.
Come vedere Psg-Lille in diretta tv e in streaming
Psg-Lille è in programma venerdì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Il pronostico
Evidente che il Psg sia favorito, evidente che il Psg si prenderà una vittoria importante. Match da almeno tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Psg-Lille
PSG (4-3-3): Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.
LILLE (4-2-3-1): Bodart; Meunier, Ngoy, Bentaleb, Perraud; Andre, Bouaddi; Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo; Giroud.