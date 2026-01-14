Pronostico Chelsea-Arsenal: a Stamford Bridge non succede dal 2018

Chelsea-Arsenal è una partita valida per l’andata delle semifinali di League Cup e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

È tutta londinese la seconda semifinale di League Cup: a contendersi un pass per la finalissima di Wembley saranno due dei club più blasonati e vincenti della Capitale, Chelsea e Arsenal.

Entrambe hanno dovuto superare tre turni per arrivare a giocare il penultimo atto della terza manifestazione nazionale per ordine di importanza. I Blues, dopo aver fatto fuori Lincoln e Wolverhampton, lo scorso dicembre si sono imposti con il risultato di 3-1 sul campo dei gallesi del Cardiff, formazione che milita nella League One, la terza serie del sistema calcistico inglese. Da quella partita il Chelsea è rimasto a secco di vittorie per cinque gare di fila (tre pareggi e due sconfitte), un digiuno che ha provocato l’addio di Enzo Maresca, già ai ferri corti con la società: l’allenatore italiano ormai da un paio di settimane non siede più sulla panchina del club che ha contribuito a riportare sul tetto del mondo la scorsa estate con il trionfo nel Mondiale per Club.

Oggi alla guida dei Blues c’è Liam Rosenior, tecnico artefice dell’exploit dello Strasburgo tra Ligue 1 e Conference League: l’esordio è avvenuto nel fine settimana, con il Chelsea che ha schiantato il Charlton nel turno di FA Cup, l’altra coppa nazionale.

Gunners primo vero esame per Rosenior

Un 5-1 che però va preso con le pinze, vista la caratura dell’avversario. Il vero banco di prova sarà proprio la semifinale d’andata con i cugini, che portandosi a +6 sul Manchester City secondo hanno messo una seria ipoteca sulla vittoria della Premier League, attesa da oltre 20 anni.

L’Arsenal è senza alcun dubbio la miglior squadra in patria in questo momento – e forse d’Europa in quanto a continuità di risultati, insieme al Bayern Monaco – e tra i suoi obiettivi c’è pure la League Cup, trofeo che non vince dal 1993. Dopo il pareggio con il Liverpool in campionato, i Gunners hanno travolto il Portsmouth in FA Cup: protagonista indiscusso il brasiliano Martinelli, autore di una tripletta. Per gli uomini di Mikel Arteta si è trattato dell’ennesimo risultato positivo consecutivo: la capolista della Premier è imbattuta dallo scorso 6 dicembre tra le varie competizioni. L’Arsenal è approdato in semifinale di League Cup spuntandola ai calci di rigori nel quarto di finale con il Crystal Palace.

Entrambi gli allenatori schiereranno le migliori formazioni possibili: turnover ridotto all’osso, insomma. Arteta in attacco dà fiducia al deludente Gyokeres, che sta facendo fatica a tornare quello di Lisbona. Nel Chelsea è assente Caicedo per squalifica.

Come vedere Chelsea-Arsenal in diretta tv e in streaming

La semifinale d’andata di League Cup tra Chelsea e Arsenal, in programma martedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia, i diritti per la trasmissione della manifestazione inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

In campionato, lo scorso 30 novembre, l’Arsenal tornò con un punto (1-1) da Stamford Bridge, nonostante il Chelsea avesse giocato in inferiorità numerica da metà primo tempo. In questo stadio i Gunners non perdono addirittura dal 2018 e molto probabilmente riusciranno ad evitare la sconfitta anche stavolta: un pareggio potrebbe andare bene alla squadra di Arteta in vista del ritorno all’Emirates Stadium. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Chelsea-Arsenal

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Malo Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Enzo Fernandez; Estevao, Palmer, Pedro Neto; Delap.
ARSENAL (4-3-3): Kepa; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1
