Pronostico Chelsea-Arsenal: a Stamford Bridge non succede dal 2018

Chelsea-Arsenal è una partita valida per l’andata delle semifinali di League Cup e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

È tutta londinese la seconda semifinale di League Cup: a contendersi un pass per la finalissima di Wembley saranno due dei club più blasonati e vincenti della Capitale, Chelsea e Arsenal.

Entrambe hanno dovuto superare tre turni per arrivare a giocare il penultimo atto della terza manifestazione nazionale per ordine di importanza. I Blues, dopo aver fatto fuori Lincoln e Wolverhampton, lo scorso dicembre si sono imposti con il risultato di 3-1 sul campo dei gallesi del Cardiff, formazione che milita nella League One, la terza serie del sistema calcistico inglese. Da quella partita il Chelsea è rimasto a secco di vittorie per cinque gare di fila (tre pareggi e due sconfitte), un digiuno che ha provocato l’addio di Enzo Maresca, già ai ferri corti con la società: l’allenatore italiano ormai da un paio di settimane non siede più sulla panchina del club che ha contribuito a riportare sul tetto del mondo la scorsa estate con il trionfo nel Mondiale per Club.

Oggi alla guida dei Blues c’è Liam Rosenior, tecnico artefice dell’exploit dello Strasburgo tra Ligue 1 e Conference League: l’esordio è avvenuto nel fine settimana, con il Chelsea che ha schiantato il Charlton nel turno di FA Cup, l’altra coppa nazionale.

Gunners primo vero esame per Rosenior

Un 5-1 che però va preso con le pinze, vista la caratura dell’avversario. Il vero banco di prova sarà proprio la semifinale d’andata con i cugini, che portandosi a +6 sul Manchester City secondo hanno messo una seria ipoteca sulla vittoria della Premier League, attesa da oltre 20 anni.

L’Arsenal è senza alcun dubbio la miglior squadra in patria in questo momento – e forse d’Europa in quanto a continuità di risultati, insieme al Bayern Monaco – e tra i suoi obiettivi c’è pure la League Cup, trofeo che non vince dal 1993. Dopo il pareggio con il Liverpool in campionato, i Gunners hanno travolto il Portsmouth in FA Cup: protagonista indiscusso il brasiliano Martinelli, autore di una tripletta. Per gli uomini di Mikel Arteta si è trattato dell’ennesimo risultato positivo consecutivo: la capolista della Premier è imbattuta dallo scorso 6 dicembre tra le varie competizioni. L’Arsenal è approdato in semifinale di League Cup spuntandola ai calci di rigori nel quarto di finale con il Crystal Palace.

Entrambi gli allenatori schiereranno le migliori formazioni possibili: turnover ridotto all’osso, insomma. Arteta in attacco dà fiducia al deludente Gyokeres, che sta facendo fatica a tornare quello di Lisbona. Nel Chelsea è assente Caicedo per squalifica.

Come vedere Chelsea-Arsenal in diretta tv e in streaming

La semifinale d’andata di League Cup tra Chelsea e Arsenal, in programma martedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia, i diritti per la trasmissione della manifestazione inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.66 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.68 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

In campionato, lo scorso 30 novembre, l’Arsenal tornò con un punto (1-1) da Stamford Bridge, nonostante il Chelsea avesse giocato in inferiorità numerica da metà primo tempo. In questo stadio i Gunners non perdono addirittura dal 2018 e molto probabilmente riusciranno ad evitare la sconfitta anche stavolta: un pareggio potrebbe andare bene alla squadra di Arteta in vista del ritorno all’Emirates Stadium. Entrambe dovrebbero andare a segno.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Chelsea-Arsenal

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Malo Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Enzo Fernandez; Estevao, Palmer, Pedro Neto; Delap.

ARSENAL (4-3-3): Kepa; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1